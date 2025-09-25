Россиянам напомнили о важном налоге, который надо оплатить

Россияне должны будут оплатить налог на доходы по банковским вкладам до 1 декабря 2025 года. Об этом в беседе с журналистами напомнила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова. По ее словам, налог взимается с процентного дохода, превышающего установленный лимит, который определяется по итогам календарного года и зависит от ключевой ставки.
«Налогом облагается процентный доход по вкладам в российских банках, если он превышает определенный лимит. <...> Этот лимит рассчитывается следующим образом: берется один миллион рублей и умножается на максимальную ключевую ставку Центрального Банка России, действовавшую на первое число каждого месяца в течение календарного года. Сумма процентов, полученная вкладчиком по всем его вкладам в банках, находящихся на территории РФ, сравнивается с полученным лимитом», — пояснила Проданова интернет-изданию «Подмосковье сегодня», напомнив, что налог нужно оплатить до 1 декабря
Причем налогоплательщик не должен самостоятельно рассчитывать сумму налога: это сделают налоговые органы на основании данных, которые передают банки и Центробанк. Оплатить налог можно будет через сайт или приложение Федеральной налоговой службы.
Если суммарный процентный доход по вкладам превышает вычисленный лимит, то налогом облагается только разница между фактической суммой и установленным порогом. В 2024 году максимальная ключевая ставка Центробанка составила 21%, соответственно, лимит освобождения от налога равен 210 тысячам рублей: именно такую сумму получит вкладчик при размещении 1 миллиона рублей под 21% годовых.
Все доходы по вкладам свыше 210 тысяч рублей за 2024 год подлежали налогообложению по ставке 13%, если совокупный доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год, либо по ставке 15% — если общий доход превышает этот уровень. При этом при расчете учитываются только проценты по вкладам, заработная плата не включается в налоговую базу.
Налогообложение процентов по банковским вкладам было введено в России с 2021 года, однако впервые граждане уплатили этот налог в 2024 году за доходы, полученные в 2023 году. Доходы за 2021–2022 годы были освобождены от уплаты по указу президента РФ. По данным ФНС, поступления от этого налога за 2023 год составили 111 миллиардов рублей.
