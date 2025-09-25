Из Тюмени в Сочи можно улететь за тысячу рублей

Стоимость авиабилетов из Тюмени в Сочи резко упала
Стоимость авиабилетов из Тюмени в Сочи резко упала

Стоимость самых дешевых авиабилетов на рейс Тюмень — Сочи с вылетом 28 сентября составила 1 132 рубля. Такие данные приводит сервис Авиасейлс.

«Тюмень — Сочи, 28 сентября. Самый дешевый билет — 1 132 рубля. Тариф „Оптимальный“ — 1 578 рублей», — сообщает сервис.

Невысокая стоимость билетов сохранится и на следующий день, 29 сентября. Самый недорогой обойдется в 1 134 рубля, за «Оптимальный» придется заплатить 2 104 рубля. Все тарифы включают в себя багаж.

