Обломки беспилотных летательных аппаратов обнаружили на территории предприятия в Белореченском районе в ночь на 25 сентября. В результате происшествия были эвакуированы около 140 сотрудников, возгорание на площади 50 кв. м оперативно ликвидировано.
«Около 140 человек — сотрудников предприятия — были эвакуированы в защитное сооружение. В результате падения обломков на территории произошло возгорание на площади в 50 кв. м, его оперативно ликвидировали. Пострадавших нет», — сообщили в telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края .
На месте происшествия задействованы оперативные бригады. Данное предприятие входит в число крупнейших в муниципальном образовании. По предварительным данным, сбитые беспилотные летательные аппараты принадлежали украинской стороне.
В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны ликвидировали 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в небе нескольких регионов. В частности, российские подразделения противовоздушной обороны пресекли попытки атаки беспилотников ВСУ на территории Аксайского, Красносулинского и Октябрьского сельского районов Ростовской области, пишет RT.
