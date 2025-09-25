Дмитрий и Полина Дибровы официально развелись через мировой суд Подмосковья

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полина Диброва с детьми переехала в дом рядом с экс-мужем
Полина Диброва с детьми переехала в дом рядом с экс-мужем Фото:

Мировой суд Подмосковья официально расторг брак телеведущего Дмитрия Диброва и его супруги Полины. Развод прошел в упрощенном порядке, что свидетельствует об отсутствии споров между супругами по имущественным и другим вопросам.

«Как сообщили адвокаты, делить супругам было практически нечего. Большая вилла, где жила семья, была приобретена Дибровым еще до брака и осталась в его собственности», — отмечают юристы, как сообщается в telegram-канале РЕН ТВ Новости.

У пары трое общих сыновей — Александр (16 лет), Федор (11 лет) и Илья (10 лет). По соглашению дети остаются жить с матерью. Чтобы обеспечить беспрепятственное общение с отцом, Полина арендовала дом на той же улице, где проживает Дибров.

Полина Диброва продолжает оставаться заметной фигурой на Рублевке благодаря своему женскому клубу, который она организовала восемь лет назад и который ежегодно приносит ей значительный доход. Внимание к личной жизни пары усилилось после сообщений о романе Полины с бизнесменом Романом Товстиком и слухов о возможных имущественных спорах, однако развод прошел спокойно, а детали раздела имущества и финансового положения экс-супруги она не раскрыла.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мировой суд Подмосковья официально расторг брак телеведущего Дмитрия Диброва и его супруги Полины. Развод прошел в упрощенном порядке, что свидетельствует об отсутствии споров между супругами по имущественным и другим вопросам. «Как сообщили адвокаты, делить супругам было практически нечего. Большая вилла, где жила семья, была приобретена Дибровым еще до брака и осталась в его собственности», — отмечают юристы, как сообщается в telegram-канале РЕН ТВ Новости. У пары трое общих сыновей — Александр (16 лет), Федор (11 лет) и Илья (10 лет). По соглашению дети остаются жить с матерью. Чтобы обеспечить беспрепятственное общение с отцом, Полина арендовала дом на той же улице, где проживает Дибров. Полина Диброва продолжает оставаться заметной фигурой на Рублевке благодаря своему женскому клубу, который она организовала восемь лет назад и который ежегодно приносит ей значительный доход. Внимание к личной жизни пары усилилось после сообщений о романе Полины с бизнесменом Романом Товстиком и слухов о возможных имущественных спорах, однако развод прошел спокойно, а детали раздела имущества и финансового положения экс-супруги она не раскрыла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...