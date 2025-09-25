Россиянин оказался среди погибших буддистов на Шри-Ланке

В результате падения канатной дороги погиб россиянин
В результате падения канатной дороги погиб россиянин

Среди погибших иностранных монахов на Шри-Ланкере оказался россиянин. Об этом информируют сотрудники правоохранительных органов. 

«Среди жертв — монахи из Индии, России и Румынии», — приводит слова представителей полиции Mathrubhumi.com. Новость опубликована на сайте издания.

Ранее сообщалось, что на территории монастыря На Уяна Аранья Сенасаная, расположенного в центральном регионе Шри-Ланки, произошел инцидент с падением вагона канатной дороги. В результате происшествия погибли семь буддийских монахов, еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу, где им оказали необходимую медпомощь. На месте работают спасательные службы и ведется расследование обстоятельств трагедии.

