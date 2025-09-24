24 сентября 2025

На Тюменскую область надвигаются заморозки

В Тюменской области похолодает до -2 градусов
29 сентября в Тюменской области местами похолодает до -2 градусов
29 сентября в Тюменской области местами похолодает до -2 градусов

В ночь с 27 на 28 сентября в Тюменской области местами температура воздуха опустится до -1 градуса. Информация об этом указана на сайте Gismeteo. В ночное время 29 сентября похолодает до -2 градусов.

"Воскресенье, 28 сентября. Температура воздуха днем составит 4 градуса, ночью -1 градус. В ночное время 29 сентября на территории Тюменской области похолодает до -2 градусов", — указано в прогнозе Gismeteo.

Ранее URA.RU писало о том, что 24 сентября в Тюменской области температура воздуха составит 20 градусов. Затем в регион придут заморозки. 

