Американский ветеран Дрейвен заявил, что Россию невозможно победить на поле боя

15 марта 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

Ноктис Дрейвен считает, что Запад не сможет победить Россию на поле боя Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россию нельзя победить на поле боя, поэтому страны Запада будут действовать исподтишка. Об этом рассказал ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен. Он считает, что западные лидеры действуют путем организации бунтов и смут. «Запад знает, что победить Россию военным путем невозможно, потому что Запад не может победить Россию на поле боя», — написал Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter. Дрейвен рассказал, что в настоящий момент противники России пытаются настроить россиян против существующей власти, чтобы установить подконтрольного им лидера, который бы выполнял их приказы. Ранее Дрейвен выразил мнение, что Россия пыталась добиться мира на Украине, и у нее бы все получилось, если бы не подстрекательства со стороны стран Запада. Он считает, что Запад приложил все усилия, чтобы конфликт нельзя было разрешить мирно, передает телеканал 360.

Россию нельзя победить на поле боя, поэтому страны Запада будут действовать исподтишка. Об этом рассказал ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен. Он считает, что западные лидеры действуют путем организации бунтов и смут. «Запад знает, что победить Россию военным путем невозможно, потому что Запад не может победить Россию на поле боя», — написал Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter. Дрейвен рассказал, что в настоящий момент противники России пытаются настроить россиян против существующей власти, чтобы установить подконтрольного им лидера, который бы выполнял их приказы. Ранее Дрейвен выразил мнение, что Россия пыталась добиться мира на Украине, и у нее бы все получилось, если бы не подстрекательства со стороны стран Запада. Он считает, что Запад приложил все усилия, чтобы конфликт нельзя было разрешить мирно, передает телеканал 360.