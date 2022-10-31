В УФСИН по ЯНАО увеличился кадровый голод

УФСИН России по ЯНАО отмечает увеличение кадрового некомплекта по сравнению с первым полугодием. Об этом сообщается на официальном сайте УФСИН по ЯНАО.
«Остается актуальной проблема кадрового обеспечения деятельности УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу. По сравнению с 1 полугодием 2022 года следует отметить увеличение некомплекта», — говорится в управлении.
Также отмечается, что количество нарушений порядка отбывания наказания осужденными в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 13%. Доля осужденных, привлеченных к оплачиваемому труду в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составила 80%.
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