В УФСИН по ЯНАО увеличился кадровый голод

УФСИН России по ЯНАО нуждаются в новых сотрудниках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

УФСИН России по ЯНАО отмечает увеличение кадрового некомплекта по сравнению с первым полугодием. Об этом сообщается на официальном сайте УФСИН по ЯНАО.

«Остается актуальной проблема кадрового обеспечения деятельности УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу. По сравнению с 1 полугодием 2022 года следует отметить увеличение некомплекта», — говорится в управлении.

Также отмечается, что количество нарушений порядка отбывания наказания осужденными в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 13%. Доля осужденных, привлеченных к оплачиваемому труду в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составила 80%.

Ранее URA.RU сообщало, что в исправительную колонию №18 «Полярная сова» ищут бухгалтера. Обещают стабильный доход и перспективу карьерного роста.