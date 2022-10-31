31 октября 2022
30 октября 2022

В УФСИН по ЯНАО увеличился кадровый голод

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие сквера памяти ветеранам ВОВ тружеников тыла и ветеранов Уголовно-исполнительной системы. Курган, совещание, руки за спиной, парадная форма, силовики, сотрудники уфсин
УФСИН России по ЯНАО нуждаются в новых сотрудниках Фото:

УФСИН России по ЯНАО отмечает увеличение кадрового некомплекта по сравнению с первым полугодием. Об этом сообщается на официальном сайте УФСИН по ЯНАО.

«Остается актуальной проблема кадрового обеспечения деятельности УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу. По сравнению с 1 полугодием 2022 года следует отметить увеличение некомплекта», — говорится в управлении.

Также отмечается, что количество нарушений порядка отбывания наказания осужденными в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 13%. Доля осужденных, привлеченных к оплачиваемому труду в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составила 80%.

Ранее URA.RU сообщало, что в исправительную колонию №18 «Полярная сова» ищут бухгалтера. Обещают стабильный доход и перспективу карьерного роста.

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УФСИН России по ЯНАО отмечает увеличение кадрового некомплекта по сравнению с первым полугодием. Об этом сообщается на официальном сайте УФСИН по ЯНАО. «Остается актуальной проблема кадрового обеспечения деятельности УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу. По сравнению с 1 полугодием 2022 года следует отметить увеличение некомплекта», — говорится в управлении. Также отмечается, что количество нарушений порядка отбывания наказания осужденными в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 13%. Доля осужденных, привлеченных к оплачиваемому труду в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составила 80%. Ранее URA.RU сообщало, что в исправительную колонию №18 «Полярная сова» ищут бухгалтера. Обещают стабильный доход и перспективу карьерного роста.
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