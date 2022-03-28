28 марта 2022
26 марта 2022

В колонию ЯНАО, где сидят известные маньяки, ищут бухгалтера. «Дружный коллектив, перспектива роста»

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, чиновница, женские руки, документы к заседанию, бумаги к совещанию
В колонию ищут бухгалтера Фото:

В исправительную колонию №18 «Полярная сова» в Харпе, где сидят Бицевский маньяк, бесланский террорист, глава ореховской ОПГ и многие другие, ищут бухгалтера. Объявление о поиске сотрудника размещено в социальной сети «ВКонтакте».

«В ФКУ ИК-18 УФСИН России по ЯНАО срочно требуется бухгалтер. Стабильный доход, оплата проезда к месту проведения отпуска работника и члена семьи один раз в два года, перспектива карьерного роста. Желающим работать в дружном коллективе звонить по телефону», — говорится в объявлении.

Получить оперативный комментарий в УФСИН по ЯНАО не удалось. Там на звонки корреспондента никто не ответил.

В «Полярной сове» отбывают сроки Александр Пичушкин (Бицевский маньяк, убивший 48 человек в московском парке), Нурпаша Кулаев — единственный оставшийся в живых из террористов, захватившей 1 сентября 2004 года школу № 1 в Беслане. Также в колонии находится глава одной из центральных преступных группировок Москвы 1990-х годов — Ореховское ОПГ.

Ранее сообщалось, что еще одно исправительное учреждение искало сотрудника через соцсети. Тогда в исправительную колонию №3 требовался психолог.

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В исправительную колонию №18 «Полярная сова» в Харпе, где сидят Бицевский маньяк, бесланский террорист, глава ореховской ОПГ и многие другие, ищут бухгалтера. Объявление о поиске сотрудника размещено в социальной сети «ВКонтакте». «В ФКУ ИК-18 УФСИН России по ЯНАО срочно требуется бухгалтер. Стабильный доход, оплата проезда к месту проведения отпуска работника и члена семьи один раз в два года, перспектива карьерного роста. Желающим работать в дружном коллективе звонить по телефону», — говорится в объявлении. Получить оперативный комментарий в УФСИН по ЯНАО не удалось. Там на звонки корреспондента никто не ответил. В «Полярной сове» отбывают сроки Александр Пичушкин (Бицевский маньяк, убивший 48 человек в московском парке), Нурпаша Кулаев — единственный оставшийся в живых из террористов, захватившей 1 сентября 2004 года школу № 1 в Беслане. Также в колонии находится глава одной из центральных преступных группировок Москвы 1990-х годов — Ореховское ОПГ. Ранее сообщалось, что еще одно исправительное учреждение искало сотрудника через соцсети. Тогда в исправительную колонию №3 требовался психолог.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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