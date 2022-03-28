В колонию ищут бухгалтера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В исправительную колонию №18 «Полярная сова» в Харпе, где сидят Бицевский маньяк, бесланский террорист, глава ореховской ОПГ и многие другие, ищут бухгалтера. Объявление о поиске сотрудника размещено в социальной сети «ВКонтакте».

«В ФКУ ИК-18 УФСИН России по ЯНАО срочно требуется бухгалтер. Стабильный доход, оплата проезда к месту проведения отпуска работника и члена семьи один раз в два года, перспектива карьерного роста. Желающим работать в дружном коллективе звонить по телефону», — говорится в объявлении.

Получить оперативный комментарий в УФСИН по ЯНАО не удалось. Там на звонки корреспондента никто не ответил.

В «Полярной сове» отбывают сроки Александр Пичушкин (Бицевский маньяк, убивший 48 человек в московском парке), Нурпаша Кулаев — единственный оставшийся в живых из террористов, захватившей 1 сентября 2004 года школу № 1 в Беслане. Также в колонии находится глава одной из центральных преступных группировок Москвы 1990-х годов — Ореховское ОПГ.

Ранее сообщалось, что еще одно исправительное учреждение искало сотрудника через соцсети. Тогда в исправительную колонию №3 требовался психолог.