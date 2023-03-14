В Сургуте пара местных жителей подралась со школьниками. Видео инцидента опубликовали в telegram-канале «К-Информ».
«Сегодня примерно в 13:30 возле школы №5 на улице Маяковского на моего несовершеннолетнего ребенка накинулась неадекватная пара! Начала толкать, дергать за верхнюю одежду и наносить удары! Мужчина ударил коленом в живот и повалили на снег продолжив избиение», — утверждает подписчик канала.
На кадрах также видно, что второй школьник пытается защитить первого ребенка. По словам родителя, они уже написали заявление в полицию. Получить оперативный комментарий в УМВД Сургута на момент публикации новости не удалось.
Ранее URA.RU рассказывало, что чиновник мэрии из ХМАО подрался со школьниками. Тогда происшествие случилось в Мегионе.
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