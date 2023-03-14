14 марта 2023

В Сургуте пара подралась со школьниками. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети и пенсионеры. Курган, зима, ученики, дети, школьники
Пострадавшие утверждают, что написали заявление в полицию Фото:

В Сургуте пара местных жителей подралась со школьниками. Видео инцидента опубликовали в telegram-канале «К-Информ».

«Сегодня примерно в 13:30 возле школы №5 на улице Маяковского на моего несовершеннолетнего ребенка накинулась неадекватная пара! Начала толкать, дергать за верхнюю одежду и наносить удары! Мужчина ударил коленом в живот и повалили на снег продолжив избиение», — утверждает подписчик канала.

На кадрах также видно, что второй школьник пытается защитить первого ребенка. По словам родителя, они уже написали заявление в полицию. Получить оперативный комментарий в УМВД Сургута на момент публикации новости не удалось.

Ранее URA.RU рассказывало, что чиновник мэрии из ХМАО подрался со школьниками. Тогда происшествие случилось в Мегионе.

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В Сургуте пара местных жителей подралась со школьниками. Видео инцидента опубликовали в telegram-канале «К-Информ». «Сегодня примерно в 13:30 возле школы №5 на улице Маяковского на моего несовершеннолетнего ребенка накинулась неадекватная пара! Начала толкать, дергать за верхнюю одежду и наносить удары! Мужчина ударил коленом в живот и повалили на снег продолжив избиение», — утверждает подписчик канала. На кадрах также видно, что второй школьник пытается защитить первого ребенка. По словам родителя, они уже написали заявление в полицию. Получить оперативный комментарий в УМВД Сургута на момент публикации новости не удалось. Ранее URA.RU рассказывало, что чиновник мэрии из ХМАО подрался со школьниками. Тогда происшествие случилось в Мегионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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