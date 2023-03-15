Шойгу провел переговоры с главой Пентагона

Сергей Шойгу поговорил с Ллойдом Остином
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 15 марта провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«15 марта состоялись переговоры Сергея Шойгу и Ллойда Остина. Переговоры состоялись по инициативе американской стороны», — говорится в сообщении Минобороны.
Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что в районе Крыма в Черное море упал американский разведывательный беспилотник. В Кремле заявили, что это негативно сказалось на отношениях двух стран.
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