Шойгу провел переговоры с главой Пентагона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение
Сергей Шойгу поговорил с Ллойдом Остином Фото:

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 15 марта провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«15 марта состоялись переговоры Сергея Шойгу и Ллойда Остина. Переговоры состоялись по инициативе американской стороны», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что в районе Крыма в Черное море упал американский разведывательный беспилотник. В Кремле заявили, что это негативно сказалось на отношениях двух стран.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 15 марта провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «15 марта состоялись переговоры Сергея Шойгу и Ллойда Остина. Переговоры состоялись по инициативе американской стороны», — говорится в сообщении Минобороны. Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что в районе Крыма в Черное море упал американский разведывательный беспилотник. В Кремле заявили, что это негативно сказалось на отношениях двух стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...