В Кремле отреагировали на американский беспилотник в Крыму

Беспилотник MQ-9 Reaper упал возле Крыма
После падения американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море в районе Крыма отношения США и России стали еще хуже. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Что касается двусторонних отношений, они находятся в своей низшей точки, в плачевном состоянии. Разумеется, каждая из стран будет отстаивать свои интересы в диалоге. Россия никогда не отказывалась и не отказывается от конструктивного диалога», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
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