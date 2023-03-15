Президент Сирии объявил начало Третьей мировой войны, развязанной Западом

Страны Запада ведут Третью мировую войну, вводя свои войска на Украину и в Сирию. Продолжение усугубления конфликтов может привести к традиционному формату мировой войны, считает президент Сирии Башар Асад.
«Я считаю, что Третья мировая война идет, однако отличается по форме. Сейчас эта ситуация существует, однако из-за современного оружия, особенно ядерного, есть сдерживающая сила от традиционной войны, поэтому войны идут в сторону прокси-войн», — передает слова Башара Асада РИА Новости.
По мнению президента Сирии, сейчас страны Запада ведут конфликт против России силами Украины. Точно также действуют террористы от лица Запада в Сирии и в других регионах, добавил Башар Асад.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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