Президент Сирии объявил начало Третьей мировой войны, развязанной Западом 16 марта 2023 в 06:29 Размер текста - 17 + Страны Запада развязали Третью мировую войну, считает Башар Асад Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Запада ведут Третью мировую войну, вводя свои войска на Украину и в Сирию. Продолжение усугубления конфликтов может привести к традиционному формату мировой войны, считает президент Сирии Башар Асад. «Я считаю, что Третья мировая война идет, однако отличается по форме. Сейчас эта ситуация существует, однако из-за современного оружия, особенно ядерного, есть сдерживающая сила от традиционной войны, поэтому войны идут в сторону прокси-войн», — передает слова Башара Асада РИА Новости. По мнению президента Сирии, сейчас страны Запада ведут конфликт против России силами Украины. Точно также действуют террористы от лица Запада в Сирии и в других регионах, добавил Башар Асад. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Страны Запада ведут Третью мировую войну, вводя свои войска на Украину и в Сирию. Продолжение усугубления конфликтов может привести к традиционному формату мировой войны, считает президент Сирии Башар Асад. «Я считаю, что Третья мировая война идет, однако отличается по форме. Сейчас эта ситуация существует, однако из-за современного оружия, особенно ядерного, есть сдерживающая сила от традиционной войны, поэтому войны идут в сторону прокси-войн», — передает слова Башара Асада РИА Новости. По мнению президента Сирии, сейчас страны Запада ведут конфликт против России силами Украины. Точно также действуют террористы от лица Запада в Сирии и в других регионах, добавил Башар Асад. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям