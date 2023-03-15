15 марта 2023

Президент Сирии объявил начало Третьей мировой войны, развязанной Западом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сирии, сирийский
Страны Запада развязали Третью мировую войну, считает Башар Асад Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Страны Запада ведут Третью мировую войну, вводя свои войска на Украину и в Сирию. Продолжение усугубления конфликтов может привести к традиционному формату мировой войны, считает президент Сирии Башар Асад.

«Я считаю, что Третья мировая война идет, однако отличается по форме. Сейчас эта ситуация существует, однако из-за современного оружия, особенно ядерного, есть сдерживающая сила от традиционной войны, поэтому войны идут в сторону прокси-войн», — передает слова Башара Асада РИА Новости.

По мнению президента Сирии, сейчас страны Запада ведут конфликт против России силами Украины. Точно также действуют террористы от лица Запада в Сирии и в других регионах, добавил Башар Асад.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Страны Запада ведут Третью мировую войну, вводя свои войска на Украину и в Сирию. Продолжение усугубления конфликтов может привести к традиционному формату мировой войны, считает президент Сирии Башар Асад. «Я считаю, что Третья мировая война идет, однако отличается по форме. Сейчас эта ситуация существует, однако из-за современного оружия, особенно ядерного, есть сдерживающая сила от традиционной войны, поэтому войны идут в сторону прокси-войн», — передает слова Башара Асада РИА Новости. По мнению президента Сирии, сейчас страны Запада ведут конфликт против России силами Украины. Точно также действуют террористы от лица Запада в Сирии и в других регионах, добавил Башар Асад. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...