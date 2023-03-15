Пару, напавшую на ребенка в Сургуте, допрашивают в полиции

Нападавшие мужчина и женщина немые Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полиция Сургута установила пару, напавшую накануне на ребенка в Сургуте, и доставила их в отдел на допрос. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах города.

«Личности нападавших установлены. Сейчас их уже доставили в отдел. Проводится опрос. Пока не ясны точные причины нападения на ребенка. По предварительным данным, причиной послужил конфликт их ребенка с пострадавшим», — сообщил собеседник.

Также источник сообщил журналисту URA.RU, что задержанные в силу особенностей здоровья не могут разговаривать, что немного осложняет допрос. Известно, что нападавший мужчина является работником школы №5, где учится и потерпевший. «Мужчина работает в школе дворником, и за все время его работы на него не было нареканий. Очень дружелюбный и всегда приветлив с детьми. Сейчас выясняют, что побудило его совершить нападение на ребенка», — сообщил собеседник.

В полиции города подтвердили, что по факту нападения на ребенка началась доследственная проверка. Также эту информацию подтвердили и в администрации города. Кроме этого, в мэрии сообщили, что один из задержанных является уборщиком территории в образовательном учреждении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте пара подралась со школьниками. Инцидент произошел на улице Маяковского, недалеко от школы№5.