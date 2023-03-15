Златоустовским спортсменам для поездки достался старый автотранспорт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Детей из Златоуста (Челябинская область) отправили на областные соревнования на старом автомобиле «Газель» с прицепом. Как URA.RU рассказали в спортшколе № 7, в дороге машина сломалась.

«Поездка на соревнования в Коркино на данном транспорте была согласована в госавтоинспекции. Автомобиль, который предоставил предприниматель Хафизов, старый, по пути он сломался. Готовим документы в спортуправление мэрии», — сообщила URA.RU замдиректора спортшколы Оксана Кудинова.

Родители пожаловались, что владелец транспорта, чтобы увеличить вместимость транспортного средства, самостоятельно расширил салон. Как сообщил автор видеоролика, распространенного в городских пабликах, по пути у машины сломался карданный вал.

На претензии о том, будто администрация спортшколы сэкономила на поездке, Кудинова заявила URA.RU, что существуют утвержденные в спортуправлении тарифы на поездки. Так, плата за проезд до Миасса обходится в шесть, а до Чебаркуля — в семь тысяч рублей. Переплату за доставку детей в учебном заведении исключили.

Глава спортуправления Павел Накоряков рассказал URA.RU, что в ситуации разбирается. Руководитель отметил: поломки транспорта имеют место быть, но не являются системой. При этом ведомство усилит контроль для того, чтобы детям предоставляли автобусы надлежащего качества. По данным Накорякова, ранее перевозчик многократно возил детей на соревнования, и состояние транспорта соответствовало требованиям. В пресс-службе ГИБДД Златоуста URA.RU уточнили, что при проверке автомобиль был исправен.

Транспорт для юных хоккеистов только внешне похож на длинный лимузин Фото: паблик «Златоуст без коррупции» в соцсети «ВКонтакте»

Спортинвентарь хоккеистам пришлось доставлять в прицепе Фото: паблик «Златоуст без коррупции» в соцсети «ВКонтакте»

По пути машина вышла из строя и потребовала ремонта Фото: паблик «Златоуст без коррупции» в соцсети «ВКонтакте»