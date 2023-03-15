Бастрыкин взял на контроль инцидент с нападением на ребенка в Сургуте

16 марта 2023 в 16:57 Размер текста - 17 +

Бастрыкин требует от главы СУ СК РФ по ХМАО доклад об инциденте Фото: Официальный сайт Президента РФ Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент с дракой взрослой пары и ребенка у пятой школы в Сургуте. Информация об этом была опубликована в telegram-канале СК РФ. «Глава ведомства поручил представить доклад о проверке противоправных действий в отношении малолетнего в ХМАО. Также он поручил руководителю СУ СК РФ по ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад о первоначальных результатах проводимой проверки», — указано в сообщении. В следственном комитете обратили внимания на инцидент после того, как в социальных сетях появилось видео потасовки. Мужчина и женщина несколько раз ударили ребенка, а после повалили в снег. Ранее URA.RU сообщало, что пару, напавшую на ребенка в Сургуте, допрашивают в полиции. Задержанные оказались глухонемыми, что осложнило допрос.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент с дракой взрослой пары и ребенка у пятой школы в Сургуте. Информация об этом была опубликована в telegram-канале СК РФ. «Глава ведомства поручил представить доклад о проверке противоправных действий в отношении малолетнего в ХМАО. Также он поручил руководителю СУ СК РФ по ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад о первоначальных результатах проводимой проверки», — указано в сообщении. В следственном комитете обратили внимания на инцидент после того, как в социальных сетях появилось видео потасовки. Мужчина и женщина несколько раз ударили ребенка, а после повалили в снег. Ранее URA.RU сообщало, что пару, напавшую на ребенка в Сургуте, допрашивают в полиции. Задержанные оказались глухонемыми, что осложнило допрос.