15 марта 2023

Бастрыкин взял на контроль инцидент с нападением на ребенка в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Бастрыкин требует от главы СУ СК РФ по ХМАО доклад об инциденте Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент с дракой взрослой пары и ребенка у пятой школы в Сургуте. Информация об этом была опубликована в telegram-канале СК РФ.

«Глава ведомства поручил представить доклад о проверке противоправных действий в отношении малолетнего в ХМАО. Также он поручил руководителю СУ СК РФ по ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад о первоначальных результатах проводимой проверки», — указано в сообщении.

В следственном комитете обратили внимания на инцидент после того, как в социальных сетях появилось видео потасовки. Мужчина и женщина несколько раз ударили ребенка, а после повалили в снег.

Ранее URA.RU сообщало, что пару, напавшую на ребенка в Сургуте, допрашивают в полиции. Задержанные оказались глухонемыми, что осложнило допрос.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент с дракой взрослой пары и ребенка у пятой школы в Сургуте. Информация об этом была опубликована в telegram-канале СК РФ. «Глава ведомства поручил представить доклад о проверке противоправных действий в отношении малолетнего в ХМАО. Также он поручил руководителю СУ СК РФ по ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад о первоначальных результатах проводимой проверки», — указано в сообщении. В следственном комитете обратили внимания на инцидент после того, как в социальных сетях появилось видео потасовки. Мужчина и женщина несколько раз ударили ребенка, а после повалили в снег. Ранее URA.RU сообщало, что пару, напавшую на ребенка в Сургуте, допрашивают в полиции. Задержанные оказались глухонемыми, что осложнило допрос.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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