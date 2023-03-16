16 марта 2023
15 марта 2023

Турция отказалась обслуживать и заправлять самолеты авиакомпании «Ямал»

© Служба новостей «URA.RU»
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Суперджет авиакомпании
В Турции отказались обслуживать самолеты ямальской авиакомпаний Фото:

Власти Турции запретили заправлять и обслуживать российские самолеты, среди которых и авиакомпания «Ямал». Запрет также распространяется на «Аэрофлот», S7 Airlines, UTair, «Россия», Azur Air и Ikar (PegasFly), пишет издание AirportHaber.

«С 14 марта прекращено оказание различных услуг самолетам, произведенным в США и находящимся под российско-белорусским контролем. Среди них самолеты „Ямал“ — RA73310 и RA73689», — говорится в сообщении. По информации издания, запрещено обслуживать частные, грузовые, коммерческие и чартерные самолеты, если их произвели с применением американского сырья. Заперт также коснулся и самолетов Белоруссии.

Агентство направило запрос в пресс-службу авиакомпании «Ямал». На момент публикации ответа получено не было.

Ранее источник URA.RU сообщал, что авиакомпания не опасается санкций, которые Евросоюз ввел против России. Об этом позже заявил и глава региона Дмитрий Артюхов.

Турция отказалась обслуживать и заправлять самолеты авиакомпании "Ямал"
Самолеты, которых коснулся запрет Турции

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Власти Турции запретили заправлять и обслуживать российские самолеты, среди которых и авиакомпания «Ямал». Запрет также распространяется на «Аэрофлот», S7 Airlines, UTair, «Россия», Azur Air и Ikar (PegasFly), пишет издание AirportHaber. «С 14 марта прекращено оказание различных услуг самолетам, произведенным в США и находящимся под российско-белорусским контролем. Среди них самолеты „Ямал“ — RA73310 и RA73689», — говорится в сообщении. По информации издания, запрещено обслуживать частные, грузовые, коммерческие и чартерные самолеты, если их произвели с применением американского сырья. Заперт также коснулся и самолетов Белоруссии. Агентство направило запрос в пресс-службу авиакомпании «Ямал». На момент публикации ответа получено не было. Ранее источник URA.RU сообщал, что авиакомпания не опасается санкций, которые Евросоюз ввел против России. Об этом позже заявил и глава региона Дмитрий Артюхов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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