Турция отказалась обслуживать и заправлять самолеты авиакомпании «Ямал»

Власти Турции запретили заправлять и обслуживать российские самолеты, среди которых и авиакомпания «Ямал». Запрет также распространяется на «Аэрофлот», S7 Airlines, UTair, «Россия», Azur Air и Ikar (PegasFly), пишет издание AirportHaber.
«С 14 марта прекращено оказание различных услуг самолетам, произведенным в США и находящимся под российско-белорусским контролем. Среди них самолеты „Ямал“ — RA73310 и RA73689», — говорится в сообщении. По информации издания, запрещено обслуживать частные, грузовые, коммерческие и чартерные самолеты, если их произвели с применением американского сырья. Заперт также коснулся и самолетов Белоруссии.
Агентство направило запрос в пресс-службу авиакомпании «Ямал». На момент публикации ответа получено не было.
Ранее источник URA.RU сообщал, что авиакомпания не опасается санкций, которые Евросоюз ввел против России. Об этом позже заявил и глава региона Дмитрий Артюхов.
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