Турция отказалась обслуживать и заправлять самолеты авиакомпании «Ямал» 17 марта 2023 в 13:05 Размер текста - 17 + В Турции отказались обслуживать самолеты ямальской авиакомпаний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Турции запретили заправлять и обслуживать российские самолеты, среди которых и авиакомпания «Ямал». Запрет также распространяется на «Аэрофлот», S7 Airlines, UTair, «Россия», Azur Air и Ikar (PegasFly), пишет издание AirportHaber. «С 14 марта прекращено оказание различных услуг самолетам, произведенным в США и находящимся под российско-белорусским контролем. Среди них самолеты „Ямал“ — RA73310 и RA73689», — говорится в сообщении. По информации издания, запрещено обслуживать частные, грузовые, коммерческие и чартерные самолеты, если их произвели с применением американского сырья. Заперт также коснулся и самолетов Белоруссии. Агентство направило запрос в пресс-службу авиакомпании «Ямал». На момент публикации ответа получено не было. Ранее источник URA.RU сообщал, что авиакомпания не опасается санкций, которые Евросоюз ввел против России. Об этом позже заявил и глава региона Дмитрий Артюхов. Самолеты, которых коснулся запрет Турции Издание AirportHaber Власти Турции запретили заправлять и обслуживать российские самолеты, среди которых и авиакомпания «Ямал». Запрет также распространяется на «Аэрофлот», S7 Airlines, UTair, «Россия», Azur Air и Ikar (PegasFly), пишет издание AirportHaber. «С 14 марта прекращено оказание различных услуг самолетам, произведенным в США и находящимся под российско-белорусским контролем. Среди них самолеты „Ямал“ — RA73310 и RA73689», — говорится в сообщении. По информации издания, запрещено обслуживать частные, грузовые, коммерческие и чартерные самолеты, если их произвели с применением американского сырья. Заперт также коснулся и самолетов Белоруссии. Агентство направило запрос в пресс-службу авиакомпании «Ямал». На момент публикации ответа получено не было. Ранее источник URA.RU сообщал, что авиакомпания не опасается санкций, которые Евросоюз ввел против России. Об этом позже заявил и глава региона Дмитрий Артюхов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям