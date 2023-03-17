В Госдуме объяснили, почему Си Цзиньпин едет в Россию на 3 дня

Депутат Новиков: Си Цзиньпин посетит правительство РФ и Госдуму

17 марта 2023 в 19:12 Размер текста - 17 +

Си Цзиньпин посетит Москву 20—22 марта Фото: Официальный сайт президента РФ Во время официального визита в Россию глава КНР Си Цзиньпин, помимо встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, также посетит правительство и Государственную Думу. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. «За это время Си Цзиньпин встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Пройдет встреча с ключевыми фигурами правительства — с теми, кто отвечает за работу российского правительства. Пройдет встреча и в Государственной Думе. Таким образом, будет охвачен весь ключевой круг тех, кто определяет российскую внешнюю и внутреннюю политику», — сказал Дмитрий Новиков. Депутат Госдумы добавил, что Си Цзиньпин совершает первый официальный визит после избрания его на третий срок председателем КНР. «Этот визит уже дал немало самим фактом своего объявления, поскольку это будет первый визит председателя КНР после его очередного избрания на этот пост. Таким образом, Си Цзиньпин и вся его команда четко показывают, какое место российского вектора пекинской дипломатии в системе международных отношений Китая. В дипломатии такие вещи всегда важны, а для Востока и конкретно для Китая это важно и знаково, что первый визит пройдет именно в Москву», — заключил парламентарий. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Си Цзиньпин посетит Москву 20—22 марта. Отмечается, что в ходе переговоров Цзиньпина и Путина будут обсуждаться вопросы развития отношений всеобъемлющего партнерства, стратегического взаимодействия и будут подписаны ряд важных документов по двустороннему сотрудничеству. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во время официального визита в Россию глава КНР Си Цзиньпин, помимо встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, также посетит правительство и Государственную Думу. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. «За это время Си Цзиньпин встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Пройдет встреча с ключевыми фигурами правительства — с теми, кто отвечает за работу российского правительства. Пройдет встреча и в Государственной Думе. Таким образом, будет охвачен весь ключевой круг тех, кто определяет российскую внешнюю и внутреннюю политику», — сказал Дмитрий Новиков. Депутат Госдумы добавил, что Си Цзиньпин совершает первый официальный визит после избрания его на третий срок председателем КНР. «Этот визит уже дал немало самим фактом своего объявления, поскольку это будет первый визит председателя КНР после его очередного избрания на этот пост. Таким образом, Си Цзиньпин и вся его команда четко показывают, какое место российского вектора пекинской дипломатии в системе международных отношений Китая. В дипломатии такие вещи всегда важны, а для Востока и конкретно для Китая это важно и знаково, что первый визит пройдет именно в Москву», — заключил парламентарий. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Си Цзиньпин посетит Москву 20—22 марта. Отмечается, что в ходе переговоров Цзиньпина и Путина будут обсуждаться вопросы развития отношений всеобъемлющего партнерства, стратегического взаимодействия и будут подписаны ряд важных документов по двустороннему сотрудничеству.