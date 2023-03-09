09 марта 2023

Си Цзиньпин единогласно переизбран на должность председателя КНР

© Служба новостей «URA.RU»
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Си Цзиньпин. Stock, си цзиньпин, stock
Си Цзиньпин переизбран на две должности Фото:

Председатель КНР Си Цзиньпин избран на третий президентский срок, а также переизбран в должности председателя Центрального военного совета (ЦВС) Китая. Об этом стало известно во время сессии 14-го Всекитайского собрания народных представителей.

«Си Цзиньпин единогласно избран президентом Китая», — сообщает китайское агентство China Xinhua News в Twitter. Впервые Си Цзиньпин занял должность 14 марта 2013 года.

Затем он был переизбран на пост председателя своей страны в 2018 году. Нынешний глава известен тем, что является сторонником рыночных отношений. Также он выступает за расширение отношений между Россией и Китаем. Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что ждет Си Цзиньпина в Москве.

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Председатель КНР Си Цзиньпин избран на третий президентский срок, а также переизбран в должности председателя Центрального военного совета (ЦВС) Китая. Об этом стало известно во время сессии 14-го Всекитайского собрания народных представителей. «Си Цзиньпин единогласно избран президентом Китая», — сообщает китайское агентство China Xinhua News в Twitter. Впервые Си Цзиньпин занял должность 14 марта 2013 года. Затем он был переизбран на пост председателя своей страны в 2018 году. Нынешний глава известен тем, что является сторонником рыночных отношений. Также он выступает за расширение отношений между Россией и Китаем. Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что ждет Си Цзиньпина в Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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