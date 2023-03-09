Си Цзиньпин единогласно переизбран на должность председателя КНР

Председатель КНР Си Цзиньпин избран на третий президентский срок, а также переизбран в должности председателя Центрального военного совета (ЦВС) Китая. Об этом стало известно во время сессии 14-го Всекитайского собрания народных представителей.
«Си Цзиньпин единогласно избран президентом Китая», — сообщает китайское агентство China Xinhua News в Twitter. Впервые Си Цзиньпин занял должность 14 марта 2013 года.
Затем он был переизбран на пост председателя своей страны в 2018 году. Нынешний глава известен тем, что является сторонником рыночных отношений. Также он выступает за расширение отношений между Россией и Китаем. Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что ждет Си Цзиньпина в Москве.
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