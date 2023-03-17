Чиновников и депутатов ХМАО заставят сдавать ГТО. Фото

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Сдача норм ГТО, активное долголетие, пенсионеры. Челябинская область, Миасс, значок гто
Политики ХМАО готовятся сдавать нормы ГТО в Москве Фото:

Чиновников и депутатов из ХМАО, которые проходят обучение по программе «Лидеры изменений Югры 3.0» в Москве, заставят сдавать нормы ГТО. Telegram-канал «Депгосслужбы Югры» сообщает, что политэлиты ежедневно тренируются во время утренней зарядки, чтобы пройти тестирование.

«Каждый день лидеры изменений Югры традиционно выходят на зарядку. Физподготовка на программе „Лидеры изменений Югры 3.0“ перешла на новый уровень, потому что в каждый модуль теперь вплетен спортивный трек. В финале участников программы ждет сдача норм ГТО», — указано в публикации.

По утрам политбомонд ХМАО бегает по заснеженным московским улицам во время снегопада. В субботу, 18 марта, тренировать участников программы будут сенатор Эдуард Исаков и руководитель регионального центра тестирования ВФСК Югры Геннадий Коротков. Также в рамках установочного занятия пройдет ознакомительная эстафета.

Политбомонд Югры каждое утро бегает кросс по московским улицам
Фото:

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Чиновников и депутатов из ХМАО, которые проходят обучение по программе «Лидеры изменений Югры 3.0» в Москве, заставят сдавать нормы ГТО. Telegram-канал «Депгосслужбы Югры» сообщает, что политэлиты ежедневно тренируются во время утренней зарядки, чтобы пройти тестирование. «Каждый день лидеры изменений Югры традиционно выходят на зарядку. Физподготовка на программе „Лидеры изменений Югры 3.0“ перешла на новый уровень, потому что в каждый модуль теперь вплетен спортивный трек. В финале участников программы ждет сдача норм ГТО», — указано в публикации. По утрам политбомонд ХМАО бегает по заснеженным московским улицам во время снегопада. В субботу, 18 марта, тренировать участников программы будут сенатор Эдуард Исаков и руководитель регионального центра тестирования ВФСК Югры Геннадий Коротков. Также в рамках установочного занятия пройдет ознакомительная эстафета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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