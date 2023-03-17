В Германии разрушили надежды Украины на возврат Крыма

18 марта 2023 в 08:00 Размер текста - 17 +

Если ВСУ предпримут попытку открытого захвата Крыма, для России это станет красной чертой, заявил Андре Хертель Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не может в настоящий момент захватить Крымский полуостров, так как для Москвы это станет «красной линией». Кроме того у Киева сейчас другие приоритеты. Об этом заявил эксперт по Украине из Германии, представитель Фонда науки и политики Андре Хертель. «Даже ведущие официальные лица США увидят в возвращении Крыма „красную черту для Москвы“. <…> Военно-оборонительная позиция российской армии в Крыму очень сильна. [Захват [Крыма Украиной] нереалистичен. <…> Для украинского военного руководства главным приоритетом является открытие коридора между Крымом и другими территориями», — отметил Андре Хертель. Его слова передает немецкий телеканал ZDF. Эксперт отмечает, что даже захват ближайших к Крыму территорий для Вооруженных сил Украины (ВСУ) является чересчур амбициозной задачей. Для этого им бы пришлось преодолеть около 200 километров от Запорожья. 16 марта 2014 года полуостров Крым вошел в состав РФ в результате референдума. После того как Россия начала спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года, президент Владимир Зеленский не раз заявлял о желании «вернуть Крым». Российский глава государства Владимир Путин пообещал сделать все для защиты полуострова, передает телеканал 360. Также Путин подчеркнул, что работы по восстановлению Крымского моста после теракта будут завершены вовремя, сообщает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина не может в настоящий момент захватить Крымский полуостров, так как для Москвы это станет «красной линией». Кроме того у Киева сейчас другие приоритеты. Об этом заявил эксперт по Украине из Германии, представитель Фонда науки и политики Андре Хертель. «Даже ведущие официальные лица США увидят в возвращении Крыма „красную черту для Москвы“. <…> Военно-оборонительная позиция российской армии в Крыму очень сильна. [Захват [Крыма Украиной] нереалистичен. <…> Для украинского военного руководства главным приоритетом является открытие коридора между Крымом и другими территориями», — отметил Андре Хертель. Его слова передает немецкий телеканал ZDF. Эксперт отмечает, что даже захват ближайших к Крыму территорий для Вооруженных сил Украины (ВСУ) является чересчур амбициозной задачей. Для этого им бы пришлось преодолеть около 200 километров от Запорожья. 16 марта 2014 года полуостров Крым вошел в состав РФ в результате референдума. После того как Россия начала спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года, президент Владимир Зеленский не раз заявлял о желании «вернуть Крым». Российский глава государства Владимир Путин пообещал сделать все для защиты полуострова, передает телеканал 360. Также Путин подчеркнул, что работы по восстановлению Крымского моста после теракта будут завершены вовремя, сообщает RT.