17 марта 2023
16 марта 2023

Самолет до Нижневартовска отстранили от полетов в Новосибирске

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, S7, кольцово, авиация, самолет, S7 Airlines
В Новосибирске отстранили от полетов самолет авиакомпании S7 до Нижневартовска Фото:

Самолет авиакомпании S7 «Сибирь», летевший в Нижневартовск 18 марта, прервал взлет по технической причине в аэропорту Новосибирска. Самолет отстранен от полетов до устранения неисправности, сообщает ТАСС.

«Самолет авиакомпании S7 („Сибирь“), выполнявший рейс из Новосибирска в Нижневартовск, прервал взлет по технической причине. Самолет отстранили от полетов до устранения неисправности», — передает ТАСС.

В сообщении уточняется, что на борту самолета находилось 79 пассажиров. Транспортная прокуратура Западно-Сибирского округа начала проверку обстоятельств происшествия.

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Самолет авиакомпании S7 «Сибирь», летевший в Нижневартовск 18 марта, прервал взлет по технической причине в аэропорту Новосибирска. Самолет отстранен от полетов до устранения неисправности, сообщает ТАСС. «Самолет авиакомпании S7 („Сибирь“), выполнявший рейс из Новосибирска в Нижневартовск, прервал взлет по технической причине. Самолет отстранили от полетов до устранения неисправности», — передает ТАСС. В сообщении уточняется, что на борту самолета находилось 79 пассажиров. Транспортная прокуратура Западно-Сибирского округа начала проверку обстоятельств происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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