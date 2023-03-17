Самолет до Нижневартовска отстранили от полетов в Новосибирске

В Новосибирске отстранили от полетов самолет авиакомпании S7 до Нижневартовска
Самолет авиакомпании S7 «Сибирь», летевший в Нижневартовск 18 марта, прервал взлет по технической причине в аэропорту Новосибирска. Самолет отстранен от полетов до устранения неисправности, сообщает ТАСС.
«Самолет авиакомпании S7 („Сибирь“), выполнявший рейс из Новосибирска в Нижневартовск, прервал взлет по технической причине. Самолет отстранили от полетов до устранения неисправности», — передает ТАСС.
В сообщении уточняется, что на борту самолета находилось 79 пассажиров. Транспортная прокуратура Западно-Сибирского округа начала проверку обстоятельств происшествия.
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