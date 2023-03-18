В МИД РФ назвали главную цель «формулы мира» Зеленского

Захарова: Киев с помощью Запада хочет добиться капитуляции России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Зеленский пытается добиться капитуляции Украины, заявила Мария Захарова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

«Формула мира», которую предложил президент Украины Владимир Зеленский для урегулирования конфликта с Россией, имела одну цель — добиться капитуляции России при помощи Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о важности «формулы мира».

«Так называемая „формула мира“ Зеленского никакого отношения к миру не имеет. Это не что иное, как набор оторванных от реалий ультимативных требований к нашей стране. <…> Цель украинской „формулы“ — добиться при помощи Запада капитуляции России», — заявила Захарова, ее слова приводит официальный сайт МИД России. Она также отметила, что Украина зависит от США. По ее словам, страны НАТО используют Украину для борьбы с Россией.

Она добавила, что Кулеба не предлагает сесть за стол переговоров с российской стороной. Захарова отметила, что Зеленский узаконил свой отказ от мирного диалога с Москвой.

В конце своей речи Захарова заявила, что для достижения мира на Украине страны Запада должны прекратить поставлять Киеву вооружение и наемников. Также устойчивый мир на Украине наступит после международного признания новых территорий в составе России.

«Формула мира» Зеленского состоит из нескольких пунктов. Один из его пунктов гласит, что России следует вывести свои войска из зоны спецоперации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «формула мира» означает неготовность киевской стороны идти на контакт с Москвой. С таким же заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров, передает RT.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Формула мира», которую предложил президент Украины Владимир Зеленский для урегулирования конфликта с Россией, имела одну цель — добиться капитуляции России при помощи Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о важности «формулы мира». «Так называемая „формула мира“ Зеленского никакого отношения к миру не имеет. Это не что иное, как набор оторванных от реалий ультимативных требований к нашей стране. <…> Цель украинской „формулы“ — добиться при помощи Запада капитуляции России», — заявила Захарова, ее слова приводит официальный сайт МИД России. Она также отметила, что Украина зависит от США. По ее словам, страны НАТО используют Украину для борьбы с Россией. Она добавила, что Кулеба не предлагает сесть за стол переговоров с российской стороной. Захарова отметила, что Зеленский узаконил свой отказ от мирного диалога с Москвой. В конце своей речи Захарова заявила, что для достижения мира на Украине страны Запада должны прекратить поставлять Киеву вооружение и наемников. Также устойчивый мир на Украине наступит после международного признания новых территорий в составе России. «Формула мира» Зеленского состоит из нескольких пунктов. Один из его пунктов гласит, что России следует вывести свои войска из зоны спецоперации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «формула мира» означает неготовность киевской стороны идти на контакт с Москвой. С таким же заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...