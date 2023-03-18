В МИД РФ назвали главную цель «формулы мира» Зеленского

Захарова: Киев с помощью Запада хочет добиться капитуляции России

Зеленский пытается добиться капитуляции Украины, заявила Мария Захарова Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

«Формула мира», которую предложил президент Украины Владимир Зеленский для урегулирования конфликта с Россией, имела одну цель — добиться капитуляции России при помощи Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о важности «формулы мира».

«Так называемая „формула мира“ Зеленского никакого отношения к миру не имеет. Это не что иное, как набор оторванных от реалий ультимативных требований к нашей стране. <…> Цель украинской „формулы“ — добиться при помощи Запада капитуляции России», — заявила Захарова, ее слова приводит официальный сайт МИД России. Она также отметила, что Украина зависит от США. По ее словам, страны НАТО используют Украину для борьбы с Россией.

Она добавила, что Кулеба не предлагает сесть за стол переговоров с российской стороной. Захарова отметила, что Зеленский узаконил свой отказ от мирного диалога с Москвой.

В конце своей речи Захарова заявила, что для достижения мира на Украине страны Запада должны прекратить поставлять Киеву вооружение и наемников. Также устойчивый мир на Украине наступит после международного признания новых территорий в составе России.

«Формула мира» Зеленского состоит из нескольких пунктов. Один из его пунктов гласит, что России следует вывести свои войска из зоны спецоперации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «формула мира» означает неготовность киевской стороны идти на контакт с Москвой. С таким же заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров, передает RT.