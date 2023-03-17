17 марта 2023
16 марта 2023

Мэр из ЯНАО взял на заметку самые снежные участки в городе. Фото

Мэр Салехарда Титовский проконтролировал уборку снега в городе
© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега. Тюмень, снег, уборка снега, трактор, рабочие, уборка улицы, рабочие в спецовках
В Салехарде самыми заснеженными районами являются Брусничный и Первомайский Фото:

В Салехарде острая ситуация с уборкой снега складывается в микрорайонах Брусничный и Первомайский. Об этом сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский, лично совершивший инспекционную поездку по городским улицам.

«Традиционно провел субботу в объезде по городу, сегодня уделил внимание вашим обращениям в социальных сетях, которые касались уборки снега. Поручил коллегам провести уборку в микрорайоне Брусничный, ситуация непростая, обязательно поможем жителям. Завтра проведем расчистку тротуара возле микрорайона Первомайский», — написал Алексей Титовский в своем telegram-канале.

Он проверил и те объекты, жалобы на которые наиболее часто поступали ему от жителей Салехарда в социальных сетях. Мэр установил, что у детского сада «Мозаика» уборка снега произведена, также ему понравилось состояние двора по улице Республики, дом 75. На улице Кирпичной уборка снега производится в настоящий момент.

Ранее URA.RU рассказало, что мэр Губкинского Андрей Гаранин остался недоволен состоянием городских крыш. Из-за схода снега с крыши там 18 марта не смогла открыться Школа здоровья.

Алексей Титовский инспектирует улицы Салехарда
Фото:
Уборка снега с городских улиц
Фото:

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В Салехарде острая ситуация с уборкой снега складывается в микрорайонах Брусничный и Первомайский. Об этом сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский, лично совершивший инспекционную поездку по городским улицам. «Традиционно провел субботу в объезде по городу, сегодня уделил внимание вашим обращениям в социальных сетях, которые касались уборки снега. Поручил коллегам провести уборку в микрорайоне Брусничный, ситуация непростая, обязательно поможем жителям. Завтра проведем расчистку тротуара возле микрорайона Первомайский», — написал Алексей Титовский в своем telegram-канале. Он проверил и те объекты, жалобы на которые наиболее часто поступали ему от жителей Салехарда в социальных сетях. Мэр установил, что у детского сада «Мозаика» уборка снега произведена, также ему понравилось состояние двора по улице Республики, дом 75. На улице Кирпичной уборка снега производится в настоящий момент. Ранее URA.RU рассказало, что мэр Губкинского Андрей Гаранин остался недоволен состоянием городских крыш. Из-за схода снега с крыши там 18 марта не смогла открыться Школа здоровья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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