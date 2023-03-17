Мэр из ЯНАО взял на заметку самые снежные участки в городе. Фото

Мэр Салехарда Титовский проконтролировал уборку снега в городе

18 марта 2023 в 18:07 Размер текста - 17 +

В Салехарде самыми заснеженными районами являются Брусничный и Первомайский Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Салехарде острая ситуация с уборкой снега складывается в микрорайонах Брусничный и Первомайский. Об этом сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский, лично совершивший инспекционную поездку по городским улицам. «Традиционно провел субботу в объезде по городу, сегодня уделил внимание вашим обращениям в социальных сетях, которые касались уборки снега. Поручил коллегам провести уборку в микрорайоне Брусничный, ситуация непростая, обязательно поможем жителям. Завтра проведем расчистку тротуара возле микрорайона Первомайский», — написал Алексей Титовский в своем telegram-канале. Он проверил и те объекты, жалобы на которые наиболее часто поступали ему от жителей Салехарда в социальных сетях. Мэр установил, что у детского сада «Мозаика» уборка снега произведена, также ему понравилось состояние двора по улице Республики, дом 75. На улице Кирпичной уборка снега производится в настоящий момент. Ранее URA.RU рассказало, что мэр Губкинского Андрей Гаранин остался недоволен состоянием городских крыш. Из-за схода снега с крыши там 18 марта не смогла открыться Школа здоровья. Алексей Титовский инспектирует улицы Салехарда Фото: telegram-канал Алексея Титовского Уборка снега с городских улиц Фото: telegram-канал Алексея Титовского

В Салехарде острая ситуация с уборкой снега складывается в микрорайонах Брусничный и Первомайский. Об этом сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский, лично совершивший инспекционную поездку по городским улицам. «Традиционно провел субботу в объезде по городу, сегодня уделил внимание вашим обращениям в социальных сетях, которые касались уборки снега. Поручил коллегам провести уборку в микрорайоне Брусничный, ситуация непростая, обязательно поможем жителям. Завтра проведем расчистку тротуара возле микрорайона Первомайский», — написал Алексей Титовский в своем telegram-канале. Он проверил и те объекты, жалобы на которые наиболее часто поступали ему от жителей Салехарда в социальных сетях. Мэр установил, что у детского сада «Мозаика» уборка снега произведена, также ему понравилось состояние двора по улице Республики, дом 75. На улице Кирпичной уборка снега производится в настоящий момент. Ранее URA.RU рассказало, что мэр Губкинского Андрей Гаранин остался недоволен состоянием городских крыш. Из-за схода снега с крыши там 18 марта не смогла открыться Школа здоровья.