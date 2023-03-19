Песков: визит Путина в штаб СВО был спонтанным

Поездка президента РФ Владимира Путина в штаб СВО в Ростовской области заранее не планировалась. Об этом в ходе конференц-колла заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Эта поездка не планировалась заранее ни по линии администрации президента, ни по линии спецслужб или Минобороны. В штабе СВО работа ведется круглые сутки и в течение суток несколько раз приходят доклады по направлениям. Как раз к одной из таких сессий президент приехал», — сообщил Песков в ходе конференц-колла.
По его словам, состоялся обстоятельный доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. «Путин отдельно долго с Герасимовым говорил о ситуации, [ей] была дана оценка», — сообщил Песков.
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