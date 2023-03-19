Румыния устраивает масштабные учения НАТО

19 марта 2023 в 22:10 Размер текста - 17 +

В Румынии пройдут учения НАТО, сообщают в штабе ВМС страны Фото: NIDS/NATO Multimedia Library В Румынии с 20 марта будут проходить масштабные военные учения НАТО. Об этом сообщили в штабе ВМС страны. В учениях примут участие более трех тысяч солдат и Румынии и других стран. «Более 3 000 солдат из Румынии и 12 других стран-союзников и партнеров примут участие с 20 марта по 2 апреля в комплексных учениях НАТО Sea Shield 2023», — передает Radio Romania со ссылкой на сообщение штаба ВМС страны. Известно, что учения пройдут на морях и реках на юго-востоке Румынии. В учебном мероприятии примут участие более 30 румынских военных кораблей, два болгарских корабля, а также военные самолеты из Франции, Румынии, США и Турции. Учения НАТО Joint Viking прошли в Норвегии. Они проводятся дважды в год, но немецкие СМИ считают, что в этом году они проводились с сигналом для президента России Владимира Путина. В них приняли участие 20 тысяч военных из Норвегии, Франции, Германии, Канады и США, передает RT.

В Румынии с 20 марта будут проходить масштабные военные учения НАТО. Об этом сообщили в штабе ВМС страны. В учениях примут участие более трех тысяч солдат и Румынии и других стран. «Более 3 000 солдат из Румынии и 12 других стран-союзников и партнеров примут участие с 20 марта по 2 апреля в комплексных учениях НАТО Sea Shield 2023», — передает Radio Romania со ссылкой на сообщение штаба ВМС страны. Известно, что учения пройдут на морях и реках на юго-востоке Румынии. В учебном мероприятии примут участие более 30 румынских военных кораблей, два болгарских корабля, а также военные самолеты из Франции, Румынии, США и Турции. Учения НАТО Joint Viking прошли в Норвегии. Они проводятся дважды в год, но немецкие СМИ считают, что в этом году они проводились с сигналом для президента России Владимира Путина. В них приняли участие 20 тысяч военных из Норвегии, Франции, Германии, Канады и США, передает RT.