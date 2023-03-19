Президент Украины Владимир Зеленский, вступая на должность главы государства в 2019 году, обманул рядовых украинцев в том, что он разрешит конфликт в Донбассе. Об этом заявил немецкий предприниматель Ким Дотком.
«Господин Зеленский наврал украинцам в 2019 году», — написал Дотком в социальных сетях. Он напомнил, что рядовые украинцы отдали свой голос за него в надежде, что Зеленский приведет Украину к миру. Также действующий глава украинского государства давал обещания покинуть пост президента, если это потребуется для достижения мира на украинской земле, отметил Дотком.
Ранее о предвыборных обещаниях Зеленского напомнил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, заявив, что действующий глава государства вставал на колени во время предвыборных дебатов с обещанием закончить войну. Что касается Минских договоренностей, то Зеленский признался, что заявлял о невозможности их реализации, передает RT. В Кремле заявляют, что сейчас украинский президент своим собственным решением отказался от каких-либо мирных переговоров по поводу разрешения украинского конфликта, пишет «Национальная служба новостей».
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Президент Украины Владимир Зеленский, вступая на должность главы государства в 2019 году, обманул рядовых украинцев в том, что он разрешит конфликт в Донбассе. Об этом заявил немецкий предприниматель Ким Дотком. «Господин Зеленский наврал украинцам в 2019 году», — написал Дотком в социальных сетях. Он напомнил, что рядовые украинцы отдали свой голос за него в надежде, что Зеленский приведет Украину к миру. Также действующий глава украинского государства давал обещания покинуть пост президента, если это потребуется для достижения мира на украинской земле, отметил Дотком. Ранее о предвыборных обещаниях Зеленского напомнил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, заявив, что действующий глава государства вставал на колени во время предвыборных дебатов с обещанием закончить войну. Что касается Минских договоренностей, то Зеленский признался, что заявлял о невозможности их реализации, передает RT. В Кремле заявляют, что сейчас украинский президент своим собственным решением отказался от каких-либо мирных переговоров по поводу разрешения украинского конфликта, пишет «Национальная служба новостей».