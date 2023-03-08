Сальдо заявил, что Зеленский обманом стал президентом Украины

09 марта 2023 в 01:32 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский обещал закончить конфликт на Донбассе во время президентской кампании Фото: Официальный сайт президента Украины Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обвинил Владимира Зеленского в том, что тот стал президентом Украины обманным путем. Сальдо напомнил, что Зеленский обещал украинцам закончить конфликт на Донбассе. «Зеленский предал свой народ. Во время дебатов с Петром Порошенко он встал на колени и пообещал прекратить конфликт на Донбассе за короткий срок», — сказал Владимир Сальдо в эфире телеканала « Таврия» . По мнению Сальдо, в итоге Зеленский, став президентом, свои обещания по Донбассу не выполнил. Он стал вести совсем другую политику, подчеркнул глава Херсонской области. Сам Зеленский в многочисленных интервью говорил, что хочет закончить конфликт, но не все зависит от него. Ранее РИА Новости писало, что за время своей политической карьеры президент Украины Владимир Зеленский нажил себе врагов, которые могут лишить его президентского поста. В частности, ему предрекли войну с олигархами.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обвинил Владимира Зеленского в том, что тот стал президентом Украины обманным путем. Сальдо напомнил, что Зеленский обещал украинцам закончить конфликт на Донбассе. «Зеленский предал свой народ. Во время дебатов с Петром Порошенко он встал на колени и пообещал прекратить конфликт на Донбассе за короткий срок», — сказал Владимир Сальдо в эфире телеканала «Таврия». По мнению Сальдо, в итоге Зеленский, став президентом, свои обещания по Донбассу не выполнил. Он стал вести совсем другую политику, подчеркнул глава Херсонской области. Сам Зеленский в многочисленных интервью говорил, что хочет закончить конфликт, но не все зависит от него. Ранее РИА Новости писало, что за время своей политической карьеры президент Украины Владимир Зеленский нажил себе врагов, которые могут лишить его президентского поста. В частности, ему предрекли войну с олигархами.