08 марта 2023

Сальдо заявил, что Зеленский обманом стал президентом Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимир Зеленский обещал закончить конфликт на Донбассе во время президентской кампании Фото:

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обвинил Владимира Зеленского в том, что тот стал президентом Украины обманным путем. Сальдо напомнил, что Зеленский обещал украинцам закончить конфликт на Донбассе.

«Зеленский предал свой народ. Во время дебатов с Петром Порошенко он встал на колени и пообещал прекратить конфликт на Донбассе за короткий срок», — сказал Владимир Сальдо в эфире телеканала «Таврия».

По мнению Сальдо, в итоге Зеленский, став президентом, свои обещания по Донбассу не выполнил. Он стал вести совсем другую политику, подчеркнул глава Херсонской области. Сам Зеленский в многочисленных интервью говорил, что хочет закончить конфликт, но не все зависит от него.

Ранее РИА Новости писало, что за время своей политической карьеры президент Украины Владимир Зеленский нажил себе врагов, которые могут лишить его президентского поста. В частности, ему предрекли войну с олигархами.

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обвинил Владимира Зеленского в том, что тот стал президентом Украины обманным путем. Сальдо напомнил, что Зеленский обещал украинцам закончить конфликт на Донбассе. «Зеленский предал свой народ. Во время дебатов с Петром Порошенко он встал на колени и пообещал прекратить конфликт на Донбассе за короткий срок», — сказал Владимир Сальдо в эфире телеканала «Таврия». По мнению Сальдо, в итоге Зеленский, став президентом, свои обещания по Донбассу не выполнил. Он стал вести совсем другую политику, подчеркнул глава Херсонской области. Сам Зеленский в многочисленных интервью говорил, что хочет закончить конфликт, но не все зависит от него. Ранее РИА Новости писало, что за время своей политической карьеры президент Украины Владимир Зеленский нажил себе врагов, которые могут лишить его президентского поста. В частности, ему предрекли войну с олигархами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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