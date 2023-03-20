Asia Times: Зеленский готов принять мирный план Китая по конфликту на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, учитывая нехватку персонала и боеприпасов в рядах Вооруженных силах Украины (ВСУ), может согласиться на мирный план Китая. Об этом пишет издание Asia Times.
«Без обученного персонала и боеприпасов Зеленский может рассмотреть китайский мирный план», — говорится в материале издания. Там подчеркнули, что успешный опыт Китая в урегулировании спора между Ираном и Саудовской Аравией также может подтолкнуть украинского лидера прислушаться к предложениям китайских властей. В случае согласия Украины на китайский мирный план, Россия закрепит за собой Азовское море и большую часть Донбасса, заключили в издании.
Китай 24 февраля опубликовал план по мирному урегулированию конфликта на Украине, который состоял из 12 пунктов. Как сообщают американские СМИ, власти США советуют Украине экономить боеприпасы для будущего контрнаступления, сообщает «Царьград».
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Президент Украины Владимир Зеленский, учитывая нехватку персонала и боеприпасов в рядах Вооруженных силах Украины (ВСУ), может согласиться на мирный план Китая. Об этом пишет издание Asia Times. «Без обученного персонала и боеприпасов Зеленский может рассмотреть китайский мирный план», — говорится в материале издания. Там подчеркнули, что успешный опыт Китая в урегулировании спора между Ираном и Саудовской Аравией также может подтолкнуть украинского лидера прислушаться к предложениям китайских властей. В случае согласия Украины на китайский мирный план, Россия закрепит за собой Азовское море и большую часть Донбасса, заключили в издании. Китай 24 февраля опубликовал план по мирному урегулированию конфликта на Украине, который состоял из 12 пунктов. Как сообщают американские СМИ, власти США советуют Украине экономить боеприпасы для будущего контрнаступления, сообщает «Царьград».