Кремль отреагировал на сообщение о запрете iPhone в аппарате президента

20 марта 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Переговоры не пересылаются с использованием смартфона, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кремле не подтвердили информацию о том, что чиновникам аппарата президента запретили использовать телефон на базе IOS (iphone — прим URA.RU). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос URA.RU. «Нет, не могу эту информацию подтвердить», — заявил Песков. Также он отметил, что нет никакой разницы, какая операционная система стоит на телефоне, потому что категорированные переговоры и материалы не пересылаются с использованием смартфона. Ранее «Коммерсант» со ссылкой на свои источники сообщил, что чиновникам из Аппарата президента РФ порекомендовали до конца марта заменить свои iPhone на смартфоны других производителей из соображений безопасности. Вместо гаджетов Apple им якобы посоветовали смартфоны с операционными системами Android, китайскими аналогами или российской ОС «Аврора».

В Кремле не подтвердили информацию о том, что чиновникам аппарата президента запретили использовать телефон на базе IOS (iphone — прим URA.RU). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос URA.RU. «Нет, не могу эту информацию подтвердить», — заявил Песков. Также он отметил, что нет никакой разницы, какая операционная система стоит на телефоне, потому что категорированные переговоры и материалы не пересылаются с использованием смартфона. Ранее «Коммерсант» со ссылкой на свои источники сообщил, что чиновникам из Аппарата президента РФ порекомендовали до конца марта заменить свои iPhone на смартфоны других производителей из соображений безопасности. Вместо гаджетов Apple им якобы посоветовали смартфоны с операционными системами Android, китайскими аналогами или российской ОС «Аврора».