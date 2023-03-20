20 марта 2023

«Чебурашку» покажут в ЕС, несмотря на санкции

Российский фильм «Чебурашка» покажут в кинотеатрах Эстонии
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев в футболке
Эстонским детям покажут «Чебурашку» Фото:

Министерство культуры Эстонии допустило к показу российский фильм «Чебурашка» в местных кинотеатрах. Об этом сообщили в одном из новостных telegram-каналов.

«Местное министерство культуры изначально сомневалось в целесообразности проката. Однако не обнаружив «явных идеологических посылов», разрешило детям посмотреть его в кино», — рассказали в РИА Новости».

Ранее URA.RU сообщало об успехе фильма «Чебурашка» в России, который стал самым кассовым в РФ. Кинолента обогнала по сборам голливудский хит «Аватар».

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Министерство культуры Эстонии допустило к показу российский фильм «Чебурашка» в местных кинотеатрах. Об этом сообщили в одном из новостных telegram-каналов. «Местное министерство культуры изначально сомневалось в целесообразности проката. Однако не обнаружив «явных идеологических посылов», разрешило детям посмотреть его в кино», — рассказали в РИА Новости». Ранее URA.RU сообщало об успехе фильма «Чебурашка» в России, который стал самым кассовым в РФ. Кинолента обогнала по сборам голливудский хит «Аватар».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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