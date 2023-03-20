«Чебурашку» покажут в ЕС, несмотря на санкции

Эстонским детям покажут «Чебурашку»
Министерство культуры Эстонии допустило к показу российский фильм «Чебурашка» в местных кинотеатрах. Об этом сообщили в одном из новостных telegram-каналов.
«Местное министерство культуры изначально сомневалось в целесообразности проката. Однако не обнаружив «явных идеологических посылов», разрешило детям посмотреть его в кино», —
Ранее URA.RU сообщало об успехе фильма «Чебурашка» в России, который стал самым кассовым в РФ. Кинолента обогнала по сборам голливудский хит «Аватар».
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