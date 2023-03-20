«Чебурашку» покажут в ЕС, несмотря на санкции Российский фильм «Чебурашка» покажут в кинотеатрах Эстонии 21 марта 2023 в 00:38 Размер текста - 17 + Эстонским детям покажут «Чебурашку» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министерство культуры Эстонии допустило к показу российский фильм «Чебурашка» в местных кинотеатрах. Об этом сообщили в одном из новостных telegram-каналов. «Местное министерство культуры изначально сомневалось в целесообразности проката. Однако не обнаружив «явных идеологических посылов», разрешило детям посмотреть его в кино», — рассказали в РИА Новости». Ранее URA.RU сообщало об успехе фильма «Чебурашка» в России, который стал самым кассовым в РФ. Кинолента обогнала по сборам голливудский хит «Аватар». Министерство культуры Эстонии допустило к показу российский фильм «Чебурашка» в местных кинотеатрах. Об этом сообщили в одном из новостных telegram-каналов. «Местное министерство культуры изначально сомневалось в целесообразности проката. Однако не обнаружив «явных идеологических посылов», разрешило детям посмотреть его в кино», — рассказали в РИА Новости». Ранее URA.RU сообщало об успехе фильма «Чебурашка» в России, который стал самым кассовым в РФ. Кинолента обогнала по сборам голливудский хит «Аватар». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям