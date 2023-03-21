Задержан вылет самолета из Тюмени в ЯНАО

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Гражданская авиация. Пермь, аэропорт, пилот, самолет, подготовка к полету, авиадвигатель
В Тюмени задерживается вылет самолета Тюмень — Новый Уренгой Фото:

В аэропорту Рощино задержан вылет рейса из Тюмени в Новый Уренгой (ЯНАО). Об этом сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры. Предварительная причина — техническая неисправность самолета.

«В Рощино из-за технической неисправности воздушного судна задерживается вылет авиарейса на Ямал. 21.03.2023 в аэропорту г. Тюмени задерживается вылет рейса 541 по маршруту Тюмень — Новый Уренгой авиакомпании Utair. Рейс регулярный», — указано в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.

Там добавили, что предварительная причина задержки вылета — техническая неисправность воздушного судна. На рейс зарегистрировано 117 пассажиров. Они находятся в аэропорту Рощино.

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В аэропорту Рощино задержан вылет рейса из Тюмени в Новый Уренгой (ЯНАО). Об этом сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры. Предварительная причина — техническая неисправность самолета. «В Рощино из-за технической неисправности воздушного судна задерживается вылет авиарейса на Ямал. 21.03.2023 в аэропорту г. Тюмени задерживается вылет рейса 541 по маршруту Тюмень — Новый Уренгой авиакомпании Utair. Рейс регулярный», — указано в сообщении Уральской транспортной прокуратуры. Там добавили, что предварительная причина задержки вылета — техническая неисправность воздушного судна. На рейс зарегистрировано 117 пассажиров. Они находятся в аэропорту Рощино.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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