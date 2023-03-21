Задержан вылет самолета из Тюмени в ЯНАО

В аэропорту Рощино задержан вылет рейса из Тюмени в Новый Уренгой (ЯНАО). Об этом сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры. Предварительная причина — техническая неисправность самолета.
«В Рощино из-за технической неисправности воздушного судна задерживается вылет авиарейса на Ямал. 21.03.2023 в аэропорту г. Тюмени задерживается вылет рейса 541 по маршруту Тюмень — Новый Уренгой авиакомпании Utair. Рейс регулярный», — указано в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.
Там добавили, что предварительная причина задержки вылета — техническая неисправность воздушного судна. На рейс зарегистрировано 117 пассажиров. Они находятся в аэропорту Рощино.
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