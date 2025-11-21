В Шадринске нашли подрядчика, который отремонтирует школу по максимальной цене

Школу №2 в Шадринске (Курганская область) подрядчик согласился отремонтировать за 102 миллиона рублей. Это была начальная (максимальная) цена контракта. Об этом говорится в протоколе подведения итогов аукциона.

«По результатам подведения итогов определения подрядчика победителем конкурса на ремонт школы №2 на улице Архангельского, 58 признан участник, который выиграл контракт по максимальной цене 102 470 156 рублей», — указано в документе на сайте госзакупок. Участники, которые хотели отремонтировать объект за 89 900 000 рублей и 89 999 999 рублей проиграли торги, поскольку набрали меньше баллов по различным критериям.