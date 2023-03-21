«Царьград»: блогеру Анастасии Ивлеевой грозят проверки СК

Российскому блоггеру Анастасии Ивлеевой грозит проверка Следственного комитета (СК) по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
«Уже скоро в новостях о проверках в отношении блогеров может появиться Настя Ивлеева. В ближайшее время может быть организована проверка в отношении Ивлеевой на предмет неуплаты налогов», — передает слова Бородина telegram-канал «Царьград». Бородин объяснил, что для проверки есть все предпосылки, потому что Ивлеева снимается в многочисленных рекламах. По словам Бородина, в скором времени ФПБК подготовит список блогеров, на которых СК следует обратить внимание.
Анастасия Ивлеева уехала из России в США после скандального шоу «Сердце Ивлеевой», передает «Царьград». В материале указывается, что причиной отъезда послужило расставание с российским музыкантом Алексеем Узенюком (Элджеем). Это не первый случай проверок СК российских знаменитостей. Ранее стало известно, что блоггера Валерию Чекалину (Lerchek) обвинили в неуплате налогов в размере 300 миллионов рублей, передает «Дни.ру». Кроме того, под обвинение попал и ее муж — Артем Чекалин.
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