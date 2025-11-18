В Чертковском районе отразили атаку украинских БПЛА
18 ноября 2025 в 08:11
В Чертковском районе минувшей ночью была успешно отражена атака вражеских беспилотников. В настоящее время ведется уточнение информации о возможных последствиях на земле. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
