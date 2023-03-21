В Кремле начались расширенные переговоры Путина и Си Цзиньпина

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В Кремле начались переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе Фото:
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Визит Си Цзиньпина в Россию

В Кремле начались расширенные переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина. Со стороны РФ к беседе глав государств присоединились вице-премьеры, министры экономического блока, а также главы компаний «Росатом» и «Роснефть».

С российской стороны к переговорам также подключатся зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава МИД РФ Сергей Лавров, помощники президента Максим Орешкин и Юрий Ушаков, чрезвычайный посол в КНР Игорь Моргулов. Также министр обороны России Сергей Шойгу, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

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В Кремле начались расширенные переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина. Со стороны РФ к беседе глав государств присоединились вице-премьеры, министры экономического блока, а также главы компаний «Росатом» и «Роснефть». С российской стороны к переговорам также подключатся зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава МИД РФ Сергей Лавров, помощники президента Максим Орешкин и Юрий Ушаков, чрезвычайный посол в КНР Игорь Моргулов. Также министр обороны России Сергей Шойгу, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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