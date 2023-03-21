В Кремле начались расширенные переговоры Путина и Си Цзиньпина 21 марта 2023 в 19:11 Размер текста - 17 + В Кремле начались переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Визит Си Цзиньпина в Россию В Кремле начались расширенные переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина. Со стороны РФ к беседе глав государств присоединились вице-премьеры, министры экономического блока, а также главы компаний «Росатом» и «Роснефть». С российской стороны к переговорам также подключатся зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава МИД РФ Сергей Лавров, помощники президента Максим Орешкин и Юрий Ушаков, чрезвычайный посол в КНР Игорь Моргулов. Также министр обороны России Сергей Шойгу, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов. В Кремле начались расширенные переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина. Со стороны РФ к беседе глав государств присоединились вице-премьеры, министры экономического блока, а также главы компаний «Росатом» и «Роснефть». С российской стороны к переговорам также подключатся зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава МИД РФ Сергей Лавров, помощники президента Максим Орешкин и Юрий Ушаков, чрезвычайный посол в КНР Игорь Моргулов. Также министр обороны России Сергей Шойгу, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям