В Кремле начались расширенные переговоры Путина и Си Цзиньпина

В Кремле начались переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе
новость из сюжетаВизит Си Цзиньпина в Россию
В Кремле начались расширенные переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина. Со стороны РФ к беседе глав государств присоединились вице-премьеры, министры экономического блока, а также главы компаний «Росатом» и «Роснефть».
С российской стороны к переговорам также подключатся зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава МИД РФ Сергей Лавров, помощники президента Максим Орешкин и Юрий Ушаков, чрезвычайный посол в КНР Игорь Моргулов. Также министр обороны России Сергей Шойгу, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.
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