В Тюмень прибыли беженцы из Херсонской области

В ночь на 22 марта в Тюмень прибыли 18 переселенцев из Херсонской области. В столице региона их встретили спасатели. Об этом сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.
«Сегодня ночью в Тюмень из Херсонской области прибыли 18 вынужденных переселенцев, в том числе 2 ребенка. Прибывших на вокзале встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, представители регионального Департамента социального развития и волонтеры», — указано в сообщении Инфоцентра правительства региона.
Группа прибывших была направлена в пункт временного размещения в Тюмени. Как указано в сообщении ведомства, всем прибывшим будет оказана медицинская, психологическая и юридическая помощь.
Ранее в Тюмень уже прибыла группа переселенцев из Херсонской области в составе 25 человек. Населенные пункты, из которых прибыли люди, находились под обстрелами ВСУ.
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