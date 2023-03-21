21 марта 2023
20 марта 2023

В Тюмень прибыли беженцы из Херсонской области

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Такси. Тюмень, железнодорожный вокзал, жд вокзал, вокзал тюмень
Всем прибывшим окажут психологическую и медицинскую поддержку Фото:
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Беженцы с Донбасса и Украины

В ночь на 22 марта в Тюмень прибыли 18 переселенцев из Херсонской области. В столице региона их встретили спасатели. Об этом сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

«Сегодня ночью в Тюмень из Херсонской области прибыли 18 вынужденных переселенцев, в том числе 2 ребенка. Прибывших на вокзале встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, представители регионального Департамента социального развития и волонтеры», — указано в сообщении Инфоцентра правительства региона.

Группа прибывших была направлена в пункт временного размещения в Тюмени. Как указано в сообщении ведомства, всем прибывшим будет оказана медицинская, психологическая и юридическая помощь.

Ранее в Тюмень уже прибыла группа переселенцев из Херсонской области в составе 25 человек. Населенные пункты, из которых прибыли люди, находились под обстрелами ВСУ.

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В ночь на 22 марта в Тюмень прибыли 18 переселенцев из Херсонской области. В столице региона их встретили спасатели. Об этом сообщает Информационный центр правительства Тюменской области. «Сегодня ночью в Тюмень из Херсонской области прибыли 18 вынужденных переселенцев, в том числе 2 ребенка. Прибывших на вокзале встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, представители регионального Департамента социального развития и волонтеры», — указано в сообщении Инфоцентра правительства региона. Группа прибывших была направлена в пункт временного размещения в Тюмени. Как указано в сообщении ведомства, всем прибывшим будет оказана медицинская, психологическая и юридическая помощь. Ранее в Тюмень уже прибыла группа переселенцев из Херсонской области в составе 25 человек. Населенные пункты, из которых прибыли люди, находились под обстрелами ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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