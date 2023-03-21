В Тюмень прибыли беженцы из Херсонской области

22 марта 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

Всем прибывшим окажут психологическую и медицинскую поддержку Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины В ночь на 22 марта в Тюмень прибыли 18 переселенцев из Херсонской области. В столице региона их встретили спасатели. Об этом сообщает Информационный центр правительства Тюменской области. «Сегодня ночью в Тюмень из Херсонской области прибыли 18 вынужденных переселенцев, в том числе 2 ребенка. Прибывших на вокзале встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, представители регионального Департамента социального развития и волонтеры», — указано в сообщении Инфоцентра правительства региона. Группа прибывших была направлена в пункт временного размещения в Тюмени. Как указано в сообщении ведомства, всем прибывшим будет оказана медицинская, психологическая и юридическая помощь. Ранее в Тюмень уже прибыла группа переселенцев из Херсонской области в составе 25 человек. Населенные пункты, из которых прибыли люди, находились под обстрелами ВСУ.

В ночь на 22 марта в Тюмень прибыли 18 переселенцев из Херсонской области. В столице региона их встретили спасатели. Об этом сообщает Информационный центр правительства Тюменской области. «Сегодня ночью в Тюмень из Херсонской области прибыли 18 вынужденных переселенцев, в том числе 2 ребенка. Прибывших на вокзале встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, представители регионального Департамента социального развития и волонтеры», — указано в сообщении Инфоцентра правительства региона. Группа прибывших была направлена в пункт временного размещения в Тюмени. Как указано в сообщении ведомства, всем прибывшим будет оказана медицинская, психологическая и юридическая помощь. Ранее в Тюмень уже прибыла группа переселенцев из Херсонской области в составе 25 человек. Населенные пункты, из которых прибыли люди, находились под обстрелами ВСУ.