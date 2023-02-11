Группу жителей Херсонской области вынужденно эвакуировали в Тюмень

12 февраля 2023 в 09:23 Размер текста - 17 +

Из-за постоянных обстрелов жителей эвакуировали Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины В Тюмень приехали 25 переселенцев, которым пришлось бросить дома из-за обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) мирных населенных пунктов в Херсонской области. В столице региона их встретили спасатели, о чем сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области. «25 вынужденных переселенцев из Херсонской области, в том числе 8 детей, прибыли в Тюмень в ночь с 11 на 12 февраля. Населенные пункты, из которых прибыли люди, вынужденно покинувшие свои дома, находятся под постоянными обстрелами», — указано в сообщении Инфоцентра правительства региона. Группу встретили сотрудники регионального ГУ МЧС. После этого переселенцы были направлены в пункт временного размещения. По словам одного из жителей Херсонской области, возле его дома были постоянные обстрелы, но он верит в лучшее. «Да, там несладко. Ну ничего, победим», — заявил житель Новой Каховки Дмитрий. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление, согласно которому беженцы из Херсона получат важную поддержку от региона. Людям окажут помощь с приобретением жилья, а также дадут 100 тысяч рублей.

В Тюмень приехали 25 переселенцев, которым пришлось бросить дома из-за обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) мирных населенных пунктов в Херсонской области. В столице региона их встретили спасатели, о чем сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области. «25 вынужденных переселенцев из Херсонской области, в том числе 8 детей, прибыли в Тюмень в ночь с 11 на 12 февраля. Населенные пункты, из которых прибыли люди, вынужденно покинувшие свои дома, находятся под постоянными обстрелами», — указано в сообщении Инфоцентра правительства региона. Группу встретили сотрудники регионального ГУ МЧС. После этого переселенцы были направлены в пункт временного размещения. По словам одного из жителей Херсонской области, возле его дома были постоянные обстрелы, но он верит в лучшее. «Да, там несладко. Ну ничего, победим», — заявил житель Новой Каховки Дмитрий. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление, согласно которому беженцы из Херсона получат важную поддержку от региона. Людям окажут помощь с приобретением жилья, а также дадут 100 тысяч рублей.