11 февраля 2023
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09 февраля 2023

Группу жителей Херсонской области вынужденно эвакуировали в Тюмень

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия обстрела в Буденовском районе. Донецк, днр, донецк, разрушения, обстрел, сво
Из-за постоянных обстрелов жителей эвакуировали Фото:
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Беженцы с Донбасса и Украины

В Тюмень приехали 25 переселенцев, которым пришлось бросить дома из-за обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) мирных населенных пунктов в Херсонской области. В столице региона их встретили спасатели, о чем сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.

«25 вынужденных переселенцев из Херсонской области, в том числе 8 детей, прибыли в Тюмень в ночь с 11 на 12 февраля. Населенные пункты, из которых прибыли люди, вынужденно покинувшие свои дома, находятся под постоянными обстрелами», — указано в сообщении Инфоцентра правительства региона.

Группу встретили сотрудники регионального ГУ МЧС. После этого переселенцы были направлены в пункт временного размещения. По словам одного из жителей Херсонской области, возле его дома были постоянные обстрелы, но он верит в лучшее. «Да, там несладко. Ну ничего, победим», — заявил житель Новой Каховки Дмитрий.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление, согласно которому беженцы из Херсона получат важную поддержку от региона. Людям окажут помощь с приобретением жилья, а также дадут 100 тысяч рублей.

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В Тюмень приехали 25 переселенцев, которым пришлось бросить дома из-за обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) мирных населенных пунктов в Херсонской области. В столице региона их встретили спасатели, о чем сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области. «25 вынужденных переселенцев из Херсонской области, в том числе 8 детей, прибыли в Тюмень в ночь с 11 на 12 февраля. Населенные пункты, из которых прибыли люди, вынужденно покинувшие свои дома, находятся под постоянными обстрелами», — указано в сообщении Инфоцентра правительства региона. Группу встретили сотрудники регионального ГУ МЧС. После этого переселенцы были направлены в пункт временного размещения. По словам одного из жителей Херсонской области, возле его дома были постоянные обстрелы, но он верит в лучшее. «Да, там несладко. Ну ничего, победим», — заявил житель Новой Каховки Дмитрий. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление, согласно которому беженцы из Херсона получат важную поддержку от региона. Людям окажут помощь с приобретением жилья, а также дадут 100 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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