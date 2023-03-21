На СвЖД закончили восстановительные работы после инцидента с поездом

22 марта 2023 в 14:09 Размер текста - 17 +

90 железнодорожников устраняли последствия аварии на станции Екатеринбург — Пассажирский Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Специалисты Свердловской железной дороги завершили восстановительные работы в грузовом парке станции Екатеринбург-Пассажирский, где с рельсов сошли 13 вагонов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СвЖД. «Завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда в транзитном грузовом парке станции Екатеринбург-Пассажирский. В ликвидации последствий происшествия были задействованы восстановительные поезда со станций Екатеринбург-Сортировочный и Каменск-Уральский и более 90 железнодорожников», — отметили в СвЖд. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге 13 грузовых вагонов поезда сошли с рельсов. На место происшествия выезжал транспортный прокурор.

Специалисты Свердловской железной дороги завершили восстановительные работы в грузовом парке станции Екатеринбург-Пассажирский, где с рельсов сошли 13 вагонов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СвЖД. «Завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда в транзитном грузовом парке станции Екатеринбург-Пассажирский. В ликвидации последствий происшествия были задействованы восстановительные поезда со станций Екатеринбург-Сортировочный и Каменск-Уральский и более 90 железнодорожников», — отметили в СвЖд. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге 13 грузовых вагонов поезда сошли с рельсов. На место происшествия выезжал транспортный прокурор.