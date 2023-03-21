21 марта 2023

На СвЖД закончили восстановительные работы после инцидента с поездом

© Служба новостей «URA.RU»
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Вокзал. Курган, поезда, зима, вокзал, ржд, железная дорога
90 железнодорожников устраняли последствия аварии на станции Екатеринбург — Пассажирский Фото:

Специалисты Свердловской железной дороги завершили восстановительные работы в грузовом парке станции Екатеринбург-Пассажирский, где с рельсов сошли 13 вагонов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СвЖД.

«Завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда в транзитном грузовом парке станции Екатеринбург-Пассажирский. В ликвидации последствий происшествия были задействованы восстановительные поезда со станций Екатеринбург-Сортировочный и Каменск-Уральский и более 90 железнодорожников», — отметили в СвЖд.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге 13 грузовых вагонов поезда сошли с рельсов. На место происшествия выезжал транспортный прокурор.

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Специалисты Свердловской железной дороги завершили восстановительные работы в грузовом парке станции Екатеринбург-Пассажирский, где с рельсов сошли 13 вагонов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СвЖД. «Завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда в транзитном грузовом парке станции Екатеринбург-Пассажирский. В ликвидации последствий происшествия были задействованы восстановительные поезда со станций Екатеринбург-Сортировочный и Каменск-Уральский и более 90 железнодорожников», — отметили в СвЖд. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге 13 грузовых вагонов поезда сошли с рельсов. На место происшествия выезжал транспортный прокурор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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