На СвЖД закончили восстановительные работы после инцидента с поездом

Специалисты Свердловской железной дороги завершили восстановительные работы в грузовом парке станции Екатеринбург-Пассажирский, где с рельсов сошли 13 вагонов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СвЖД.
«Завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда в транзитном грузовом парке станции Екатеринбург-Пассажирский. В ликвидации последствий происшествия были задействованы восстановительные поезда со станций Екатеринбург-Сортировочный и Каменск-Уральский и более 90 железнодорожников», — отметили в СвЖд.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге 13 грузовых вагонов поезда сошли с рельсов. На место происшествия выезжал транспортный прокурор.
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