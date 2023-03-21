В Екатеринбурге поезд сошел с рельсов

В Екатеринбурге 13 грузовых вагонов поезда сошли с железной дороги. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«На место происшествия выехал Свердловский транспортный прокурор. 21 марта в 18 часов между станциями ВИЗ и Екатеринбург-Пассажирский Свердловской железной дороги произошел сход 13 вагонов грузового поезда N 3358 с грузом известняк, без их опрокидывания», — сказано в сообщении. Движение поездов не приостанавливалось.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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