В Екатеринбурге поезд сошел с рельсов

В Екатеринбурге 13 грузовых вагонов поезда сошли с железной дороги

21 марта 2023 в 21:06 Размер текста - 17 +

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге 13 грузовых вагонов поезда сошли с железной дороги. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «На место происшествия выехал Свердловский транспортный прокурор. 21 марта в 18 часов между станциями ВИЗ и Екатеринбург-Пассажирский Свердловской железной дороги произошел сход 13 вагонов грузового поезда N 3358 с грузом известняк, без их опрокидывания», — сказано в сообщении. Движение поездов не приостанавливалось. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В Екатеринбурге 13 грузовых вагонов поезда сошли с железной дороги. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «На место происшествия выехал Свердловский транспортный прокурор. 21 марта в 18 часов между станциями ВИЗ и Екатеринбург-Пассажирский Свердловской железной дороги произошел сход 13 вагонов грузового поезда N 3358 с грузом известняк, без их опрокидывания», — сказано в сообщении. Движение поездов не приостанавливалось. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.