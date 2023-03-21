В Екатеринбурге поезд сошел с рельсов

В Екатеринбурге 13 грузовых вагонов поезда сошли с железной дороги
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, уголь, груз, железная дорога, поезд, грузовой вагон
В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются Фото:

В Екатеринбурге 13 грузовых вагонов поезда сошли с железной дороги. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«На место происшествия выехал Свердловский транспортный прокурор. 21 марта в 18 часов между станциями ВИЗ и Екатеринбург-Пассажирский Свердловской железной дороги произошел сход 13 вагонов грузового поезда N 3358 с грузом известняк, без их опрокидывания», — сказано в сообщении. Движение поездов не приостанавливалось.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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В Екатеринбурге 13 грузовых вагонов поезда сошли с железной дороги. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «На место происшествия выехал Свердловский транспортный прокурор. 21 марта в 18 часов между станциями ВИЗ и Екатеринбург-Пассажирский Свердловской железной дороги произошел сход 13 вагонов грузового поезда N 3358 с грузом известняк, без их опрокидывания», — сказано в сообщении. Движение поездов не приостанавливалось. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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