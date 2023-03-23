Военный аналитик раскрыл, как участие НАТО помогло России на спецоперации

Военный аналитик: спецоперация вынудила Россию модернизировать вооружение

Россия стала выпускать в несколько раз больше БПЛА, сказал Александр Михайлов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Во время спецоперации на Украине Россия приступила к модернизации своего вооружения и выпуску нового, чтобы качественно противостоять оружию НАТО. Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный аналитик, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Мы видим на вполне практичных примерах, насколько углубилась работа по созданию и производству новых российских беспилотных аппаратов, по развитию новых систем связи и автоматизации работы вооружений, развитии средств индивидуальной защиты военнослужащих. То есть разработка и производство нового снаряжения, новая броня, новые шлемы, новые аксессуары, которые необходимы современному воину на поле боя. Также мы видим, как развивается направление новых боеприпасов: управляемых, барражирующих для различных средств поражения», — сказал Александр Михайлов.

По его словам, спецоперация заставила ускорить процесс модернизации, как советских, так и российских вооружений. «Для борьбы с РСЗО HIMARS велась модернизация наших зенитных ракетных комплексов „Бук-M2“ и „Бук-M3“. Они способны сбивать их на больших высотах до 20 км. Провели модернизацию [ЗРК] „Тор“, чтобы выявлять снаряды системы HIMARS и по этим целям отрабатывать ракетами уже „Тора“. Модернизируются свои тактико-технические характеристики, программное обеспечение, учитывая реалии спецоперации и характеристик той техники, которая воюет против нас», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что необходимо быстро восполнять изделия, которые необходимы на линии фронта. «Тепловизоры, расходники, станции контрбатарейной борьбы, изделия, которые занимаются акустическим мониторингом, радары различные. То, что сейчас используется на поле боя практически в ежедневном порядке. Безусловно, мы в развитии вооружений будем смотреть, внимательно наблюдать и изучать оружие НАТО. Важно, чтобы не ощущалось нехватки снарядов. Также необходимо повышать количество боеприпасов, расширять выпуск изделий, которые в большей степени необходимы на линии фронта», — заключил военный аналитик.