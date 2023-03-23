В США назвали преимущество российских танков над американскими

Newsweek: российский танк Т-90 «Прорыв» легче и экономнее американских Abrams

23 марта 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

В США отметили, что российские танки маневреннее и экономичнее американских Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский танк Т-90 «Прорыв» значительно легче американского M1 Abrams. Об этом сообщает эксперт по военным технологиям и обороне Майкл Пек. Это позволяет «Прорыву» легче передвигаться по грязи и тратить меньше топлива, в отличие от американского танка. «Преимущество Т-90 состоит в том, что его вес намного меньше — это позволяет ему легче передвигаться по грязи и пересекать небольшие мосты», — сообщает Майкл Пек американскому изданию Newsweek. Он сравнил M1 Abrams с «боровом, который жадно поглощает топливо». Новейшие танки Т-90 «Прорыв» хорошо показали себя в боях в ЛНР. Минобороны России опубликовало видео уничтожения таким танком позиций ВСУ, передает RT.

Российский танк Т-90 «Прорыв» значительно легче американского M1 Abrams. Об этом сообщает эксперт по военным технологиям и обороне Майкл Пек. Это позволяет «Прорыву» легче передвигаться по грязи и тратить меньше топлива, в отличие от американского танка. «Преимущество Т-90 состоит в том, что его вес намного меньше — это позволяет ему легче передвигаться по грязи и пересекать небольшие мосты», — сообщает Майкл Пек американскому изданию Newsweek. Он сравнил M1 Abrams с «боровом, который жадно поглощает топливо». Новейшие танки Т-90 «Прорыв» хорошо показали себя в боях в ЛНР. Минобороны России опубликовало видео уничтожения таким танком позиций ВСУ, передает RT.