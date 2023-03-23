В США назвали преимущество российских танков над американскими

Российский танк Т-90 «Прорыв» значительно легче американского M1 Abrams. Об этом сообщает эксперт по военным технологиям и обороне Майкл Пек. Это позволяет «Прорыву» легче передвигаться по грязи и тратить меньше топлива, в отличие от американского танка.
«Преимущество Т-90 состоит в том, что его вес намного меньше — это позволяет ему легче передвигаться по грязи и пересекать небольшие мосты», — сообщает Майкл Пек американскому изданию Newsweek. Он сравнил M1 Abrams с «боровом, который жадно поглощает топливо».
Новейшие танки Т-90 «Прорыв» хорошо показали себя в боях в ЛНР. Минобороны России опубликовало видео уничтожения таким танком позиций ВСУ, передает RT.
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