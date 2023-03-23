Президент Финляндии подписал закон о вступлении в НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, финляндия, президент, stock, Саули Ниинистё
Президент Финляндии подписал два документа о вступлении страны в НАТО Фото:

Президент Финляндии Саули Ниинисте подписал закон о вступлении страны в НАТО. Соответствующую трансляцию опубликовало финское телевидение.

«Президент подписал предложение правительства об утверждении договора НАТО и Соглашения о статусе организации НАТО, национальных представителей и международного персонала», — следует из повестки заседания. Это стало финальным шагом для вступления страны в альянс.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Президент Финляндии Саули Ниинисте подписал закон о вступлении страны в НАТО. Соответствующую трансляцию опубликовало финское телевидение. «Президент подписал предложение правительства об утверждении договора НАТО и Соглашения о статусе организации НАТО, национальных представителей и международного персонала», — следует из повестки заседания. Это стало финальным шагом для вступления страны в альянс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...