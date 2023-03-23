Президент Финляндии подписал закон о вступлении в НАТО

Президент Финляндии подписал два документа о вступлении страны в НАТО
Президент Финляндии Саули Ниинисте подписал закон о вступлении страны в НАТО. Соответствующую трансляцию опубликовало финское телевидение.
«Президент подписал предложение правительства об утверждении договора НАТО и Соглашения о статусе организации НАТО, национальных представителей и международного персонала», — следует из
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