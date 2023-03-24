Медведев допустил завершение спецоперации во Львове

24 марта 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев допустил, что для разрешения конфликта ВС РФ придется дойти до Львова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нельзя исключать тот факт, что для завершения украинского конфликта российским войскам придется идти до Львова или Киева. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. «Тут нельзя исключать ничего. Если до Киева надо дойти — значит, надо идти до Киева, если до Львова — значит, надо идти до Львова, чтобы истребить эту заразу», — сказал Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов. Видео с ответами политик опубликовал в своем telegram-канале . Россия проводит специальную военную операцию на Украине для демилитаризации и денацификации киевского режима. Также президент России Владимир Путин в качестве одной из целей СВО обозначил защиту мирного населения Донбасса.

Нельзя исключать тот факт, что для завершения украинского конфликта российским войскам придется идти до Львова или Киева. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. «Тут нельзя исключать ничего. Если до Киева надо дойти — значит, надо идти до Киева, если до Львова — значит, надо идти до Львова, чтобы истребить эту заразу», — сказал Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов. Видео с ответами политик опубликовал в своем telegram-канале. Россия проводит специальную военную операцию на Украине для демилитаризации и денацификации киевского режима. Также президент России Владимир Путин в качестве одной из целей СВО обозначил защиту мирного населения Донбасса.