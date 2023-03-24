Медведев раскрыл, как должна закончиться спецоперация на Украине

Медведев: конфликт на Украине должен закончиться мирными переговорами
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Политсовет партии
Дмитрий Медведев заявил о готовности РФ к разрешению конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия заинтересована в том, чтобы украинский конфликт закончился мирно. Однако за рубежом Киеву не разрешают садиться за стол переговоров. Такое заявление сделал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Мы заинтересованы в том, чтобы все это разрешилось мирным образом, через переговоры. Другой вопрос, что нам пока на той стороне, во всяком случае публично, отвечают, что они в этом не заинтересованы. Отвечают по одной простой причине, что им не разрешают это делать за океаном», — заявил Дмитрий Медведев во время беседы с журналистами. Интервью с прессой он опубликовал в своем telegram-канале. По его словам, Запад намерен нанести «максимальный урон» российской стороне.

С самого начала спецоперации Россия не раз показывала готовность урегулировать конфликт с Украиной дипломатическим путем. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад не разрешает Киеву вести прямые переговоры с Москвой, напоминает «Царьград».

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Россия заинтересована в том, чтобы украинский конфликт закончился мирно. Однако за рубежом Киеву не разрешают садиться за стол переговоров. Такое заявление сделал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «Мы заинтересованы в том, чтобы все это разрешилось мирным образом, через переговоры. Другой вопрос, что нам пока на той стороне, во всяком случае публично, отвечают, что они в этом не заинтересованы. Отвечают по одной простой причине, что им не разрешают это делать за океаном», — заявил Дмитрий Медведев во время беседы с журналистами. Интервью с прессой он опубликовал в своем telegram-канале. По его словам, Запад намерен нанести «максимальный урон» российской стороне. С самого начала спецоперации Россия не раз показывала готовность урегулировать конфликт с Украиной дипломатическим путем. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад не разрешает Киеву вести прямые переговоры с Москвой, напоминает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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