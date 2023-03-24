Медведев раскрыл, как должна закончиться спецоперация на Украине

Медведев: конфликт на Украине должен закончиться мирными переговорами

24 марта 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил о готовности РФ к разрешению конфликта на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия заинтересована в том, чтобы украинский конфликт закончился мирно. Однако за рубежом Киеву не разрешают садиться за стол переговоров. Такое заявление сделал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «Мы заинтересованы в том, чтобы все это разрешилось мирным образом, через переговоры. Другой вопрос, что нам пока на той стороне, во всяком случае публично, отвечают, что они в этом не заинтересованы. Отвечают по одной простой причине, что им не разрешают это делать за океаном», — заявил Дмитрий Медведев во время беседы с журналистами. Интервью с прессой он опубликовал в своем telegram-канале . По его словам, Запад намерен нанести «максимальный урон» российской стороне. С самого начала спецоперации Россия не раз показывала готовность урегулировать конфликт с Украиной дипломатическим путем. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад не разрешает Киеву вести прямые переговоры с Москвой, напоминает «Царьград».

Россия заинтересована в том, чтобы украинский конфликт закончился мирно. Однако за рубежом Киеву не разрешают садиться за стол переговоров. Такое заявление сделал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «Мы заинтересованы в том, чтобы все это разрешилось мирным образом, через переговоры. Другой вопрос, что нам пока на той стороне, во всяком случае публично, отвечают, что они в этом не заинтересованы. Отвечают по одной простой причине, что им не разрешают это делать за океаном», — заявил Дмитрий Медведев во время беседы с журналистами. Интервью с прессой он опубликовал в своем telegram-канале. По его словам, Запад намерен нанести «максимальный урон» российской стороне. С самого начала спецоперации Россия не раз показывала готовность урегулировать конфликт с Украиной дипломатическим путем. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад не разрешает Киеву вести прямые переговоры с Москвой, напоминает «Царьград».