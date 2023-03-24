24 марта 2023

Представитель Leroy Merlin: компания продолжит работу в РФ

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Магазин Леруа мерлен. Пермь, леруа мерлен, хозяйственный магазин
Сеть строительных гипермаркетов сохранит рабочие места персонала Фото:

Французский DIY-гипермаркет Leroy Merlin не будет закрывать магазины в России и продавать бизнес. Об этом сообщила руководитель направления по связям с общественностью «Леруа Мерлен Восток» Лола Сатторова.

«Речи ни о какой продаже не идет, никакие магазины не продаются. Что было на самом деле: сегодня наша управляющая компания во Франции Adeo объявила о намерении, подчеркиваю — о намерении передачи управления „Леруа Мерлен Россия“ локальному менеджменту. Это не принятое решение, это лишь намерение», — цитирует телеканал 360 Сатторову. По ее словам, даже в случае принятия такого решения магазины продолжат работать и места сотрудников сохранят.

Ранее во Франции сообщили, что группа ADEO, владеющая Leroy Merlin, передает российский бизнес. Некоторые иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за спецоперации РФ на Украине. В связи с чем власти России ввели параллельный импорт.

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Французский DIY-гипермаркет Leroy Merlin не будет закрывать магазины в России и продавать бизнес. Об этом сообщила руководитель направления по связям с общественностью «Леруа Мерлен Восток» Лола Сатторова. «Речи ни о какой продаже не идет, никакие магазины не продаются. Что было на самом деле: сегодня наша управляющая компания во Франции Adeo объявила о намерении, подчеркиваю — о намерении передачи управления „Леруа Мерлен Россия“ локальному менеджменту. Это не принятое решение, это лишь намерение», — цитирует телеканал 360 Сатторову. По ее словам, даже в случае принятия такого решения магазины продолжат работать и места сотрудников сохранят. Ранее во Франции сообщили, что группа ADEO, владеющая Leroy Merlin, передает российский бизнес. Некоторые иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за спецоперации РФ на Украине. В связи с чем власти России ввели параллельный импорт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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