Владелец Леруа Мерлен продает бизнес в России

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Магазин Леруа мерлен. Пермь, леруа мерлен, хозяйственный магазин
Сеть гипермаркетов Леруа Мерлен будет передан локальному менеджменту Фото:

Французская группа ADEO, которой принадлежит сеть строительных гипермаркетов Леруа Мерлен, передаст права на российскую компанию менеджменту из России, Об этом сообщает французское издание BFM Business.

«Группа ADEO, владелец строительной сети Леруа Мерлен, передаст российский бизнес», — сообщается в материале издания. Там добавили, что бизнес будет передан менеджменту из России. Сама передача никак не повлияет на работу сети и не скажется на рабочих местах сотрудников гипермаркетов, заключили в материале.

Ряд западных компаний приостановили свою деятельность на территории РФ после начала спецоперации на Украине. Также США и другие западные страны начали вводить и другие антироссийские санкции.

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Французская группа ADEO, которой принадлежит сеть строительных гипермаркетов Леруа Мерлен, передаст права на российскую компанию менеджменту из России, Об этом сообщает французское издание BFM Business. «Группа ADEO, владелец строительной сети Леруа Мерлен, передаст российский бизнес», — сообщается в материале издания. Там добавили, что бизнес будет передан менеджменту из России. Сама передача никак не повлияет на работу сети и не скажется на рабочих местах сотрудников гипермаркетов, заключили в материале. Ряд западных компаний приостановили свою деятельность на территории РФ после начала спецоперации на Украине. Также США и другие западные страны начали вводить и другие антироссийские санкции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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