Пригожин решил заняться реабилитацией участников СВО

Пригожин выступил с предложением о строительстве Центра психологической реабилитации для участников СВО
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Участники СВО нуждаются в психологической поддержке, заяви Евгений Пригожин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил с предложением о строительстве Центра психологической реабилитации, который будет оказывать поддержку военнослужащим после участия в спецоперации на Украине. Об этом рассказал сам Евгений Пригожин.

«Отправил губернатору Московской области Андрею Воробьеву письмо с предложением о строительстве Центра психологической реабилитации для участников СВО», — передает слова Пригожина telegram-канал его пресс-службы. Отмечается, что военнослужащие, которые вернулись из зоны спецоперации, нуждаются в психологической поддержке. Строительство планируется начать на принадлежащем компании «Конкорд», владельцем которой является Пригожин, участке на Рублевке в Московской области, заключил Пригожин.

Ранее первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов также выступил с инициативой по созданию в России центров психологической помощи для участников СВО. Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, заявил о налаживании в Москве процесса адаптации и реабилитации военнослужащих, передают «Дни.ру».

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил с предложением о строительстве Центра психологической реабилитации, который будет оказывать поддержку военнослужащим после участия в спецоперации на Украине. Об этом рассказал сам Евгений Пригожин. «Отправил губернатору Московской области Андрею Воробьеву письмо с предложением о строительстве Центра психологической реабилитации для участников СВО», — передает слова Пригожина telegram-канал его пресс-службы. Отмечается, что военнослужащие, которые вернулись из зоны спецоперации, нуждаются в психологической поддержке. Строительство планируется начать на принадлежащем компании «Конкорд», владельцем которой является Пригожин, участке на Рублевке в Московской области, заключил Пригожин. Ранее первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов также выступил с инициативой по созданию в России центров психологической помощи для участников СВО. Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, заявил о налаживании в Москве процесса адаптации и реабилитации военнослужащих, передают «Дни.ру».
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