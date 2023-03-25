Пригожин решил заняться реабилитацией участников СВО

Пригожин выступил с предложением о строительстве Центра психологической реабилитации для участников СВО

25 марта 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Участники СВО нуждаются в психологической поддержке, заяви Евгений Пригожин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил с предложением о строительстве Центра психологической реабилитации, который будет оказывать поддержку военнослужащим после участия в спецоперации на Украине. Об этом рассказал сам Евгений Пригожин. «Отправил губернатору Московской области Андрею Воробьеву письмо с предложением о строительстве Центра психологической реабилитации для участников СВО», — передает слова Пригожина telegram-канал его пресс-службы. Отмечается, что военнослужащие, которые вернулись из зоны спецоперации, нуждаются в психологической поддержке. Строительство планируется начать на принадлежащем компании «Конкорд», владельцем которой является Пригожин, участке на Рублевке в Московской области, заключил Пригожин. Ранее первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов также выступил с инициативой по созданию в России центров психологической помощи для участников СВО. Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, заявил о налаживании в Москве процесса адаптации и реабилитации военнослужащих, передают «Дни.ру».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил с предложением о строительстве Центра психологической реабилитации, который будет оказывать поддержку военнослужащим после участия в спецоперации на Украине. Об этом рассказал сам Евгений Пригожин. «Отправил губернатору Московской области Андрею Воробьеву письмо с предложением о строительстве Центра психологической реабилитации для участников СВО», — передает слова Пригожина telegram-канал его пресс-службы. Отмечается, что военнослужащие, которые вернулись из зоны спецоперации, нуждаются в психологической поддержке. Строительство планируется начать на принадлежащем компании «Конкорд», владельцем которой является Пригожин, участке на Рублевке в Московской области, заключил Пригожин. Ранее первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов также выступил с инициативой по созданию в России центров психологической помощи для участников СВО. Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, заявил о налаживании в Москве процесса адаптации и реабилитации военнослужащих, передают «Дни.ру».