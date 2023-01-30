Депутат Госдумы потребовал создать центры реабилитации для участников СВО

31 января 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Законопроект о реабилитации участников СВО находится на рассмотрении в Госдуме, отметил Сергей Леонов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для участников специальной военной операции (СВО) на Украине и для их семей необходимо создать в России центры психологической помощи, а также базы для реабилитации после получения травм на поле боя. Об этом в беседе с URA.RU рассказал зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов. «Они проходят реабилитацию по линии Министерства обороны. Но понятно, что этого недостаточно. Основная задача для государства сейчас — создать условия для тех ветеранов боевых действий, которые будут нуждаться в реабилитации. Мы неоднократно выходили с такой инициативой. Вносили законопроект о психологической реабилитации для тех, кто возвращается из зоны СВО, для членов их семей. К сожалению, мы получили отрицательный отзыв от правительства. Проект находится в пакете законопроектов Госдумы. Мы будем настаивать, чтобы он был рассмотрен. Сейчас бесплатно получить психологическую помощь в нашей стране, не имею в виду крупные столичные города, вызывает большие сложности и практически невозможно», — объяснил Сергей Леонов. По словам депутата Госдумы, опыт Смоленска показал, что психологическая реабилитация, как участникам СВО, так и их семьям, необходима. «Мы в Смоленском региональном отделении партии ЛДПР (я представляю город Смоленск) создали центр психологической помощи „Компас“. У нас работает 14 психологов, которые безвозмездно, один час в неделю, посвящают этим людям, и поток большой. Очень много обращается жен мобилизованных и тех ребят, что уже вернулись из зоны СВО», — добавил Леонов. Депутат Госдумы добавил, что государство должно помочь военным после СВО максимально быстро адаптироваться к нормальной жизни. «У тех, кто возвращается, есть посттравматический синдром. Эти люди должны быть максимально в короткий срок адаптированы к нормальной жизни. Потому что, как показал опыт Афганской войны, многие из ребят совершили суицид, получили алкогольную зависимость, то есть просто спились. Многим очень тяжело было адаптироваться после этих событий. Если мы берем опыт зарубежный, то та же Вьетнамская война. Поэтому нужно полностью подготовиться нам. Эти люди должны получить в полном объеме внимание, поддержку со стороны общества, государства», — подчеркнул он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для участников специальной военной операции (СВО) на Украине и для их семей необходимо создать в России центры психологической помощи, а также базы для реабилитации после получения травм на поле боя. Об этом в беседе с URA.RU рассказал зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов. «Они проходят реабилитацию по линии Министерства обороны. Но понятно, что этого недостаточно. Основная задача для государства сейчас — создать условия для тех ветеранов боевых действий, которые будут нуждаться в реабилитации. Мы неоднократно выходили с такой инициативой. Вносили законопроект о психологической реабилитации для тех, кто возвращается из зоны СВО, для членов их семей. К сожалению, мы получили отрицательный отзыв от правительства. Проект находится в пакете законопроектов Госдумы. Мы будем настаивать, чтобы он был рассмотрен. Сейчас бесплатно получить психологическую помощь в нашей стране, не имею в виду крупные столичные города, вызывает большие сложности и практически невозможно», — объяснил Сергей Леонов. По словам депутата Госдумы, опыт Смоленска показал, что психологическая реабилитация, как участникам СВО, так и их семьям, необходима. «Мы в Смоленском региональном отделении партии ЛДПР (я представляю город Смоленск) создали центр психологической помощи „Компас“. У нас работает 14 психологов, которые безвозмездно, один час в неделю, посвящают этим людям, и поток большой. Очень много обращается жен мобилизованных и тех ребят, что уже вернулись из зоны СВО», — добавил Леонов. Депутат Госдумы добавил, что государство должно помочь военным после СВО максимально быстро адаптироваться к нормальной жизни. «У тех, кто возвращается, есть посттравматический синдром. Эти люди должны быть максимально в короткий срок адаптированы к нормальной жизни. Потому что, как показал опыт Афганской войны, многие из ребят совершили суицид, получили алкогольную зависимость, то есть просто спились. Многим очень тяжело было адаптироваться после этих событий. Если мы берем опыт зарубежный, то та же Вьетнамская война. Поэтому нужно полностью подготовиться нам. Эти люди должны получить в полном объеме внимание, поддержку со стороны общества, государства», — подчеркнул он.