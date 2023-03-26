Франция попросила Россию пересмотреть решение по ТЯО в Белоруссии

Министерство иностранных дел Франции направило обращение, в котором просит власти России изменить решение по размещению тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Такое решение носит дестабилизирующий характер, сообщается в документе, изданном во французском МИД.
«Франция придает большое значение соблюдению заявления о недопустимости ядерной войны и гонки вооружений от 3 января 2022 года, одобренного как (президентом РФ — прим. URA.RU) Владимиром Путиным, так и всеми главами государств. Она призывает Россию продемонстрировать ответственность, ожидаемую от государства, обладающего ядерным оружием, и пересмотреть это дестабилизирующее соглашение», — сообщается в
Ранее URA.RU рассказало, что президент России Владимир Путин 25 марта заявил, что РФ разместит на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие. По его словам, там к 1 июля будет построено хранилище для такого вооружения. Размещение тактического ядерного вооружения должно усилить оборону Союзного государства, считают эксперты RT.
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